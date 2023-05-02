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5 بطولات في موسم «استثنائي» لكرة السلة

5 بطولات في موسم «استثنائي» لكرة السلة
2 مايو 2023 11:30

علي معالي (دبي)
تقرر ترحيل بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة إلى الموسم المقبل، ليصبح بذلك عدد بطولات الموسم الجديد للرجال 5 بطولات، وهي حالة استثنائية خاصة، نظراً للمتغيرات والضغوط الكبيرة التي شهدها الموسم الحالي وتستمر للموسم المقبل أيضاً.
جاءت هذه التوصية في جلسة العصف الذهني التي جمعت مدربي وإداريي أنديتنا المختلفة في اجتماع دام 5 ساعات ناقشت أسرة اللعبة خلاله الكثير من أمورها ومسابقاتها، وكذلك دراسة القرارات التي تمخضت عنها الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، جرت الجلسة في نادي الشارقة وبحضور جميع ممثلي أندية الدوري من مدربين وإداريين، سواء للفرق الأولى أو المراحل السنية.
ترأس الاجتماع الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، والمنتخبات الوطنية، وكانت كل أوراق الجلسة مفتوحة تماما للوصول في النهاية إلى توصيات يتم بها اتخاذ قرارات لمصلحة اللعبة سواء فيما تبقى من الموسم الحالي من بطولات الكأس، أو الموسم المقبل المزدحم بالأحداث، وهذه التطورات الكبيرة في المسابقات المحلية جاء بعد المتغيرات التي قام بها الاتحاد الآسيوي، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي (فيبا) في تنظيم البطولات القارية، وأيضاً بعد تحسُن تصنيف منتخبنا القاري ودخوله في أجواء التصفيات الآسيوية، مما جعل البطولات الخاصة بالأندية والمنتخبات تحصل على اهتمام قاري كبير كان له تأثيره على البطولات المحلية، وأصبحت الاتحادات الوطنية مطالبة بمجاراة المتغيرات من أجل تطوير نفسها.
جاءت مناقشات جلسة العصف الذهني مثمرة للغاية، في ظل الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي تواجدت بها من أنديتنا، لتخرج في النهاية بما يشبه القرارات لمصلحة اللعبة وسوف يتم التصديق عليها من جانب مجلس إدارة اتحاد السلة.
وعبر الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد عن سعادته بالحوار الذي دار بين الجميع من أجل مصلحة اللعبة والأندية معا، وأيضا تفهم الجميع لمهمة المنتخب الوطنية في الفترة المقبلة بعد تحسن التصنيف القاري.
قال بن الحبيب: «الاجتماع كان تنسيقيا بيننا من أجل ترتيب أوراق بقية الموسم الحالي، وتطلعاتنا إلى الموسم المقبل، ومناقشة قرار الجمعية العمومية حول مقترحات الأندية الفنية والتحكيمية على اللجان العاملة بالاتحاد ومناقشتها».
وأضاف: «تم تحديد انطلاقة الموسم الجديد يوم 28 أغسطس، بمسابقات الرجال، وسيكون كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة هو أول بطولات الموسم الجديد، بعد ترحيله من الموسم الحالي، كما تبدأ مسابقات المراحل السنية يوم 12 سبتمبر المقبل، وتم ارسال تعميم إلى كل الأندية بهذا المواعيد لكي ترتب أوراقها بالشكل المناسب من كافة الاتجاهات».
وقال منير بن الحبيب: «فيما يخص بطولة كأس الاتحاد المفتوحة فسوف تجرى خلال الفترات الخاصة بتوقفات المنتخب الوطني حتى يتم منح الأندية فرصة مشاركة لاعبيها غير الدوليين في المنافسات بشكل مناسب، بما يخدم المصلحة العامة في النهاية».
وأشاد منير بن الحبيب بما دار في الجلسة قائلاً: «أفرزت العديد من الأفكار التي تؤكد وجود الترابط القوي بين عناصر اللعبة، والنظر كذلك إلى المصلحة العامة للعبة سواء المنتخب الوطني وكذلك الأندية التي تمثل الدولة في المشاركات القارية».

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