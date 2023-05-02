«دوري 2023-2024» ينطلق 18 أغسطس وينتهي 31 مايو

معتز الشامي (دبي)

ناقشت رابطة المحترفين مع الأندية المحترفة، المقترح المبدئي حول روزنامة الموسم الجديد 2023-2024 والذي سيشهد ضغطاً كبيراً في مشواره، في ظل تغيير مواعيد بطولة دوري أبطال آسيا التي يتوقع انطلاقها ما بين أغسطس وسبتمبر المقبلين وتستمر حتى مايو 2024.

وشهدت ورشة العمل التي دعت إليها الرابطة، تبادل الآراء مع ممثلي الأندية بشأن المواعيد الخاصة بالمباريات، في ظل كثرة التوقفات الدولية، وتوقفات المشاركة في مشوار دوري أبطال آسيا بشكله الجديد.

وعلمت «الاتحاد»، أن جدولة الروزنامة للموسم المقبل، تشهد انطلاقة بالجولة الأولى للدوري يومي 18و19 أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة الـ26 والأخيرة يومي 30 و31 من مايو من العام المقبل 2024.

وينتظر أن تقام بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر يناير من العام المقبل، حيث سيتم توزيع روزنامة الموسم الموسم، بحيث يتم ضغط الجدول منذ البداية، نظراً لعودة تجمعات المنتخب لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وستقام 3 جولات للدوري في أغسطس، وستكون الجولة الثانية يومي 25 و26 من الشهر نفسه والجولة الثالثة يومي 30 و21 أغسطس المقبل، وذلك قبل التوقف الدولي الأول للمنتخب لشهر مارس.

ويستأنف الدوري بالجولة الرابعة 22 و23 سبتمبر، ولكن يسبقها الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي ينطلق 14 و15 سبتمبر.

أما باقي مشوار الدوري فتقام الجولة الخامسة وفق المقترح الأولي، 29 و30 سبتمبر، والجولة السادسة 6 و7 أكتوبر المقبل، والسابعة في 27 و28 من الشهر نفسه، حيث يسبقها تجمع للمنتخب، بالإضافة لوجود جولة من دوري الأبطال.

وسيشهد شهر نوفمبر جولتين فقط للدوري، بسبب تجمع المنتخب، وهما الجولتان الثامنة 2 و3 و4 نوفمبر، والتاسعة 24 و25 نوفمبر، وسيعود الضغط مجدداً للروزنامة في شهر ديسمبر، والذي سيشهد خوض 4 جولات للدوري، هي الجولة11 يومي 16 و17 من الشهر نفسه، والجولة 12 يومي 21 و22 ديسمبر، والجولة 13 وختام الدور الأول يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

بينما اقترحت الرابطة إقامة نهائي كأس السوبر بين بطلي الدوري «الذي لم يتحدد بعد» والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 29 ديسمبر المقبل، والذي سيسبق التوقف الدولي لمشاركة «الأبيض» في كأس آسيا 2023، والذي تستضيفه الدوحة يناير من العام المقبل.

وينتظر أن تقام مرحلة الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الثاني من كأس آسيا في فبراير من العام المقبل، ويعود الدوري للانطلاق ببداية الدور الثاني بعد كأس آسيا والجولة 14، التي تقام يومي 16و17 فبراير، والجولة 15 يومي 23 و24 من نفس الشهر، وتقام في شهر مارس 3 جولات، هي الجولة 16 التي تقام يومي 1 و2 مارس، والجولة 17 يومي 8 و9 مارس، والجولة 18 وتقام يومي 15 و16 مارس 2024.

ويشهد شهر أبريل 3 جولات للدوري، وهي الجولة 19 يومي 4 و5 أبريل، والجولة 20 يومي 19 و20 أبريل والجولة 21 يومي 26 و27 من نفس الشهر، وسيكون شهر مايو هو شهر الختام للموسم ويشهد ضغطاً كبيراً للروزنامة، حيث يتضمن 5 جولات للدوري، بالإضافة لكونه الشهر الذي يحتضن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم 10 منه.

بينما تقام الجولة 22 للدوري يومي 4 و5 مايو، والجولة 23 أيام 12 و13 و14 مايو، والجولة 24 أيام 18 و19 من الشهر نفسه، والجولة 25 يومي 24 و25 مايو، والجولة الأخيرة 26 للدوري يومي 30 و31 مايو 2024.