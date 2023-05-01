«دراجات الإمارات» على القمة في طواف روماندي

أبوظبي (الاتحاد)

قدم آدم ييتس نجم فريق الإمارات للدراجات عرضاً للقوة بكل ثقة في المرحلة الأخيرة من سباق طواف روماندي، ليتصدر التصنيف العام ويحقق الفوز الثالث والعشرين لفريق الإمارات خلال الموسم، كما فاز فرناندو جافيريا (من فريق موفيستار) بالمرحلة في السباق السريع على الأرض المستوية إلى جانب بحيرة جنيف، كما وصل فريق الإمارات إلى منصة التتويج وفاز بتصنيف الفرق ليتوج بأسبوع ناجح من السباقات في سويسرا، وقال ييتس: «أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي، حيث سيطروا على السباق بشكل مثالي ما أسهم في الفوز الذي حققناه، لقد كان هذا الأسبوع مثالياً بالنسبة لنا حيث فزنا في مرحلتين وبالتصنيف العام، لذا لا يمكننا أن نطلب المزيد. نحاول الفوز في كل سباق نخوضه».