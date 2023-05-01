«منتدى التطوير» يناقش مقترحات النهوض بالدوري الإماراتي

معتز الشامي (أبوظبي)

انطلق اليوم الأول للمنتدى الثاني تطوير الدوري الإماراتي الثاني، صباح أمس، والذي تنظمه رابطة المحترفين، للعام الثاني على التوالي، وتستضيفه قاعات فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

شهد اليوم الأول، حضوراً لافتاً من ممثلي الأندية، بخلاف مشاركة نخبة من الخبراء، الذين تمت دعوتهم لمناقشة بعض الجوانب التي طرحت للنقاش، وافتتح فعاليات المنتدى عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، مرحباً بالحضور، مشيراً إلى أن مثل تلك المبادرات تأتي بالتشاور المستمر مع الأندية، وهدفها عرض الأفكار التي يمكنها أن تثري الدوري وتساهم في تطويره، موضحاً أن مثل هذا النقاش والاستعانة بالتجارب المختلفة حول العالم، يساهم في الوقوف على إيجابيات وسلبيات التطبيق، والعمل على تقديم حلول تحقق النجاح.

وشدد الجنيبي على أن المنتدى ليس هدفه إصدار توصيات أو قرارات لتغيير شكل مسابقة أو بطولة، ولكنه يهدف للاستماع لكل الأراء والوقوف على أحدث التجارب والإيجابيات والسلبيات، ثم الاستماع لوجهات النظر الفنية والتنظيمية من الأندية والخبراء، لمناقشتها بشكل مستفيض قبل تحويلها لدراسات، يتم لاحقاً رفعها لأهل الاختصاص لمناقشة الأنسب ليتحول إلى توصيات، في الجمعيات العمومية.

وعلى الجانب الآخر عرض الإنجليزي جاريث جيننجز أبرز مقترحات الأندية خلال الزيارات الميدانية التي سبقت المنتدى بأسابيع، حيث طالب بعض الأندية بمشاركة فريق تحت 21 سنة في دوري الدرجة الأولى وإلغاء مسابقة دوري 21 بشكله الحالي.

بينما طالبت أندية أخرى بالإبقاء على المسابقة مع ضم مسابقة تحت 18 سنة لها ليكونا رافدين مهمين للفريق الأول، فيما طلب أندية أخرى مناقشة السماح بوجود حارس أجنبي على الأقل بفريق تحت 21 سنة، وتحت 18 سنة، تمهيداً للسماح بالحارس الأجنبي في الفريق الأول لاحقاً.

وتطرقت أندية لضرورة الاهتمام بالمستوى الفني للمسابقة، وعدم توقفها خلال أيام الفيفا والتوقفات الدولية، وطالبت الأندية باستحداث بطولة تلعب خلال فترات التوقف وتكون لها دوافع تنافسية، لضمان استمرار أداء اللاعبين لمباريات مكثفة بما لا يؤثر على مستوى اللاعبين أنفسهم.

وشهدت فعاليات اليوم الأول استضافة النجم الإسباني الدولي السابق أندريس إنييستا عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، والذي تحدث عن تجربة اللاعب المحترف وما يجب أن يلتزم به في مسيرته بالملاعب.

واختتم اليوم الأول من منتدى تطوير الدوري الإماراتي في نسخته الثانية بجلسة حوارية حول التطوير الفني والتجاري والحوكمة.