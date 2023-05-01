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الرياضي

«أبوظبي الرياضي» يُكمل تحضيرات استضافة «سوبر» الأهلي والزمالك

«أبوظبي الرياضي» يُكمل تحضيرات استضافة «سوبر» الأهلي والزمالك
1 مايو 2023 22:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الاستعدادات للسوبر المصري الذي يجمع قطبي الكرة المصرية الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل الكأس تسير بشكل جيد.
وقال: نحن نسعد ونفرح دائماً باستضافة العرس الكروي المصري في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، مؤكداً أن الجميع في الإمارات يستمتع بهذه الأجواء الرائعة خاصة الأشقاء المصريين الذين عودونا دائماً على رسم لوحات جماهيرية في المدرجات بمختلف النسخ التي أقيمت من قبل.

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وتابع: لقد اعتاد الجمهور على استضافة أبوظبي لهذا الحدث الكبير والجميع أصبح يمني النفس بتكرار الاستضافة بشكل سنوي من أجل رؤية الفريقين الكبيرين هنا، بكل تأكيد أن الشراكة الرياضية بين البلدين لا تبتعد كثيراً عن الشراكة المميزة في كل شيء لا سيما وأن الإمارات ومصر يضربان القدوة والمثل في التضامن والتكامل العربي في كافة المجالات، مشيراً إلى أن كل شخص يضاعف مجهوداته من أجل خروج السوبر المصري بالصورة التي تليق به والتي اعتاد عليها جمهور الفريقين في الوطن العربي الكبير.
وفيما يخص تذاكر المباراة أكد العريفي أنها نفدت بشكل كامل وهو ما يؤكد قيمة المباراة ورغبة جماهير القطبين في التواجد في قلب الحدث الكبير والاحتفال بمختلف الفعاليات.
على جانب آخر، من المقرر أن تصل بعثتا الفريقين إلى العاصمة أبوظبي اليوم، استعداداً لخوض اللقاء المرتقب، وتقيم بعثة الزمالك في فندق بارك روتانا، فيما تقيم بعثة الأهلي بفندق ماريوت منتجع الفرسان بمدينة خليفة.
ويخوض الفريقان تدريبين فقط هنا في الإمارات، على أن يكون التدريب الأخير لكل منهما مساء الخميس على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، الذي سوف يكون مسرحاً للحدث الكبير مساء الجمعة المقبل.

الأهلي المصري
الزمالك
السوبر المصري
مجلس أبوظبي الرياضي
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