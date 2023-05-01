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الرياضي

انطلاق اجتماعات الاتحادات العربية لـ«التزلج المدولب» في العين

انطلاق اجتماعات الاتحادات العربية لـ«التزلج المدولب» في العين
2 مايو 2023 00:54

العين (وام)

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انطلقت بفندق هيلي ريحان - روتانا في مدينة العين اجتماعات الدورة الأولى للاتحادات العربية لرياضة التزلج المدولب، والتي تستهدف تنسيق العمل العربي الرياضي المشترك، وذلك بدعوة من معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للتزلج المدولب.
شارك في الاجتماعات، رؤساء اتحادات خمس دول عربية أو من ينوب عنهم و هي الإمارات، مصر، لبنان، المغرب، والسودان، وهم المستشار أحمد سالم سودين نائب رئيس اتحاد الإمارات للتزلج المدولب، والدكتور ياسر نبيل مصطفى مرسي الشامي رئيس الاتحاد المصري للانزلاق للهواة وبشير بشارة رئيس الاتحاد اللبناني للسكيت وعلى عواطف رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة، ورقية الهباش الأمين العام للجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة وسلوى إبراهيم عبد العزيز إسماعيل نائب رئيس الاتحاد الرياضي السوداني للتزلج.
تأتي الاجتماعات في إطار تشجيع ونشر وتعزيز رياضة التزلج المدولب والارتقاء بها من خلال التعاون مع المؤسسات الرياضية لإدراجها ضمن نشاطاتها والنهوض بالرياضة وتحقيق أهدافها وتكوين منتخبات وطنية لمراحل الناشئين، وتأهيلهم للعمل الإداري والفني من خلال إشراكهم في دورات تأهيلية وورش عمل تدريبية مع إتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل دولهم في اللجان التنظيمية للاتحادات العربية والخليجية والآسيوية والعالمية، ووضع برامج سنوية للفعاليات الرياضية.

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