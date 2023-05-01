مجلس إدارة اتحاد الكرة يثمن دعم القيادة الرشيدة

دبي (الاتحاد)



وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير للرياضة، خاصة لعبة كرة القدم، كما قدم مجلس الإدارة شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة على حضوره نهائي كأس رئيس الدولة الذي أُقيم الجمعة الماضي في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وثمن المجلس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالنشاط الكروي ومتابعته الحثيثة لكرة القدم المحلية وتطوراتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء، حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التي تضمنت تقارير مختلف اللجان والإدارات، إلى جانب موضوعات الأمانة العامة.

وأشاد المجلس بالنجاح الكبير الذي تحقق في نهائي كأس رئيس الدولة من كافة النواحي التنظيمية والفنية، موجهاً الشكر لفريق العمل المشرف على هذا النهائي الاستثنائي.

كما ثمن مجلس إدارة اتحاد الكرة الدور الكبير الذي لعبته مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك شركاء الاتحاد في إخراج النهائي بالصورة المميزة، إلى جانب التعاون بين طرفي النهائي، العين والشارقة ووسائل الإعلام المختلفة والجماهير التي رسمت صورة حضارية مميزة في التشجيع.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة الكرة النسائية برئاسة أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، وسالم عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة «نائباً» وعضوية كل من خلود الحوسني ومريم البلوشي وغالية المازمي.

واطلع المجلس على تقرير إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بشأن برامج منتخباتنا الوطنية استعداداً للمشاركات في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة المنتخب الوطني الأول والأولمبي والشباب والناشئين، إلى جانب استراتيجية عمل كرة القدم النسائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».