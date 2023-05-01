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شباب العين بطل كأس الإمارات لليد

شباب العين بطل كأس الإمارات لليد
1 مايو 2023 21:15

 
رضا سليم (دبي)

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أحرز فريق العين لقب كأس الإمارات للشباب لكرة اليد بعد فوزه على الشارقة 31-30 في المباراة النهائية التي جرت بينهما بصالة نادي الجزيرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق العيناوي 18-15، وهو أول لقب للزعيم العيناوي في البطولة منذ موسم 2009-2010 ليكسر احتكار الملك الشرقاوي للبطولات على مستوى الرجال والمراحل السنية في الموسم الماضي.
حضر المباراة ومراسم التتويج ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد وفيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي العين، والمشرف على اللعبة بالنادي، وعدد من الشخصيات.
وتأتي خسارة الشارقة للبطولة للمرة الأولى منذ 4 مواسم، حيث فاز في 3 نسخ، وتم إلغاء نسخة واحدة في ظروف جائحة «كورونا»، وهي البطولة الوحيدة التي خسرها في الفئة نفسها هذا الموسم بعد فوزه بدرع الدوري.
كان الملك الشرقاوي قد فاز بكل البطولات على مستوى الرجال والمراحل السنية في الموسم الماضي فيما خسر بطولة واحدة في موسم 2020-2021 هي كأس الإمارات للرجال التي ذهبت إلى شباب الأهلي، وحسم بقية البطولات لمصلحته.

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