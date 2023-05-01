راشد بن حميد يلتقي فريق اتحاد الكرة بطل «القابضة»

دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، أعضاء فريق اتحاد الكرة المُتوج بلقب النسخة الثانية من بطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية، التي نظمتها الشركة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم في شهر رمضان المبارك.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بأعضاء الفريق وما قدموه من نتائج إيجابية خلال البطولة والتزامهم بالروح الرياضية، مؤكداً أن المشاركات في مثل هذه البطولات الرمضانية تُعد أمراً إيجابياً، خاصة أنها تُعزز الجانب المجتمعي لدى الموظفين وتُسهم في مد جسور التعاون والتعارف مع المؤسسات والجهات الأخرى، مشيداً بالوقت ذاته بالدور الكبير الذي لعبته «القابضة» (ADQ) الشريك الرسمي لاتحاد الكرة في تنظيم هذه البطولة الرائعة.

وكان فريق اتحاد كرة القدم تُوج باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق موانئ أبوظبي بهدف دون مقابل.