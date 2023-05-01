ختام ناجح لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، اختتمت اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات.

وأُقيمت فعاليات البطولة بمقر مركز أبوظبي للطاقة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بوجود 177 مشاركاً في مختلف الفئات، وشهدت الفعاليات ناعمة المنصوري وأمل العفيفي، أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإبراهيم محمد المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وضمن نتائج فئة السيدات، جاءت سيسيلي هاوسيرنت أولاً، تلتها شاكوزا سابيروڤا، فيما كان المركز الثالث من نصيب ماريا جيڤوريان، وفي فئة الناشئين تحت 12 سنة فازت اللاعبة سافين سافارولكان بالمركز الأول، وجاءت وصيفة جين ديويك وحلت عهود عيسى باشقردي ثالثة.

وتم تخصيص جوائز الأفضل على مستوى الفئات للاعبات المواطنات، حيث نالت عهود باشقردي جائزة أفضل لاعبة مواطنة تحت 12 سنة، وعليا الحرازي أفضل لاعبة مواطنة تحت 10 سنوات، ولطيفة الحمادي أفضل لاعبة تحت الـ 8 سنوات، وظفرت أحلام راشد بجائزة أفضل مواطنة لفئة 18 سنة، وأبرار المازمي الأفضل تحت 16 سنة، ونالت روضة السركال جائزة أفضل لاعبة مواطنه تحت سن 14 سنة، وهند محمد تحت سن 12، وشما المري أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وريم إبراهيم تحت 8 سنوات، وفي فئة أصحاب الهمم نالت عائشة الحوسني جائزة أفضل لاعبة.

أُقيمت البطولة وفقاً للنظام السويسري من 9 جولات بنظام اللعب الخاطف لمدة 3 دقائق في كل جولة، بوجود أكثر من 150 من المشاركين لجميع الجنسيات من البنات، بالإضافة إلى الذكور تحت 12 سنة، وأقل، بتواجد كوادر تحكيمية إماراتية لتحكيم المنافسات.

وحققت فعاليات البطولة النجاح المشرف على غرار النسخ الماضية، من خلال المشاركة الواسعة والمستويات الفنية المتطورة، والزخم الكبير في جميع مراحلها حتى محطة الختام بتتويج الفائزين، بالرؤى التشاركية من جميع الشركاء والفاعلين، ترجمة للرؤى الحكيمة التي ترسخ الدور المؤثر والملموس للأكاديمية في الارتقاء بقدرات المرأة وتمكينها على المستوى الرياضي، وفق أفضل الممارسات العالمية.