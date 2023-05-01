سلطان بن حمدان يشهد تحديات الثنايا في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم العاشر للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخصصت السباقات لفئة الثنايا لمسافة 8 كلم وأُقيمت المنافسات على أرضية الميدان الغربي في العاصمة أبوظبي، كما شهد السباقات الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل.

وتوجت «معزة» لمحمد عبدالله بن سبعين المحرمي بكأس الكؤوس الخاص بالأبكار المفتوح بعد وصولها في المركز الأول، وأنهت المسافة بزمن قدره 12:21:3، وفي الشوط الثاني وبندقية الجعدان المفتوح كان الموعد مع «ذهب» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي محققاً الناموس والمركز الأول بزمن قدره 12:27:7، وفي الشوط الثالث تصدرت «بث» لناصر عبدالله المسند مراحل شوط الأبكار المحليات لتكسب الكأس بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 12:20:7، وفي الشوط الرابع وتحدي الشداد للجعدان المحليات فاز «مرهي» لصالح بن نصرة العامري بالمركز الاول وقطع مراحل الشوط في 12:27:1.



وفي الشوط الخامس وأول أشواط الإنتاج الخاص بالأبكار المحليات الإنتاج، كسبت «عنيده» لأحمد سلطان الحلامي المركز الأول والكأس، وقطعت مراحل الشوط بزمن قدره 12:18:2، وفي الشوط السادس والخاص بالجعدان المحليات الإنتاج، انتصر «نبأ» لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري بالبندقية وبزمن قدره 12:24:1، وفي الشوط السابع وكأس الأبكار المهجنات الإنتاج طارت «وفاء» لسعيد بن منانة الكتبي مع المركز الأول وبزمن قدره 12:24:6، وفي الشوط الثامن وآخر أشواط الإنتاج انتزع «أثمد» لمحمد عبيد السبوسي شداد المركز الأول بزمن قدره 12:24:5. وبعد ختام المنافسات توج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد الفائزين بأشواط الرموز الثمانية في سباقات الثنايا.



شهدت الفترة الصباحية من منافسات سن الثنايا لمسافة 8 كلم لهجن الجماعة منافسة قوية من جميع الملاك المشاركين في المهرجان الختامي السنوي في الوثبة، وذلك على مدار 41 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية اليوم.

وحلقت «هملولة» لعلي مبارك علي الراشدي بناموس أول أشواط الفترة الصباحية، بتوقيت وقدره 12:19:4 دقيقة، وطارت «لينا» لناصر عبدالله أحمد المسند بناموس الشوط الثاني للثنايا المهجنات بعد أن وصلت لخط النهاية في 12.22.6 دقيقة، فيما فاز«المختبر» لسعيد عبيد بالضبعية الكتبي، بلقب الشوط الثالث بتوقيت قدره 12:33:2 دقيقة، وفي الشوط الرابع كان الموعد مع «مرزام» لسهيل عبيد محمد العامري وحقق المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 12:23:7 دقيقة.

وطارت«الكورة» لسعيد عبيد هليفة الحميري، بلقب الشوط الخامس، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:27:3 دقيقة، وفي الشوط السادس انتزعت «الذيبة» لسعيد بطي محمد الحسناء المري المركز الأول وناموس الشوط في زمن قدره 12:24:5 دقيقة، ونال «كفو» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، ناموس الشوط السابع بعد أن وصل خط النهاية في زمن قدره 12:28:9 دقيقة، وأحرز «معالج» لحمد نهيان سالم العامري،الشوط الثامن بعد أن حاز ناموس الشوط بزمن قدره 12:25:1 دقيقة، وفي الشوط التاسع حلقت «اليازي» لساري بلوش براك المزروعي، بالمركز الأول وسيطرت على ناموس الشوط بزمن قدره 12:15:7دقيقة( أفضل توقيت)، وانتزعت«قيادة» لمحمد خليفة بالهول المهيري المركز الأول وناموس الشوط العاشر في زمن قدره 12:20:8 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الرابع عشر، عن «مشكور» لمحمد راشد حمد الدرعي، و«شاهين» لسيف حمد حميد الدرعي، و «الوثبة» لسهيل الرمثي محمد العامري، و«عون» علي سالم علي الدرعي.