«الليجا» تفسد خطة برشلونة لإعادة ميسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن آمال برشلونة في ضم النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، وتسجيل العقود الجديدة لعدد آخر من نجوم الفريق مثل جابي ورونالد أراوخو وسيرجيو روبرتو، آخذة في التضاؤل، إذ أن الأمر لن يكون سهلاً بالمرة، على حد قول صحيفة «سبورت» الكتالونية، نظراً لعدم موافقة رابطة الدوري الإسباني «الليجا» على الخطة التي وضعتها إدارة برشلونة لتسوية أوضاعها المالية السيئة.

هذه الخطة التي تستهدف تقسيم مبلغ 200 مليون يورو مطلوب توفيرها لعدم تجاوز سقف الرواتب، على 3 سنوات، إذ أن خافيير تيباس رئيس الرابطة أعلن صراحة رفضه لهذه الخطة وطالب البارسا بضرورة العمل بأقصى سرعة من أجل احترام لوائح الرابطة، المفروضة على جميع أندية الدوري الإسباني، والتي يلتزم بها الجميع من دون تفرقة.

وقالت الصحيفة إن غياب الاتفاق بين الرابطة وإدارة برشلونة، معناه استمرارمعاناة «البلاوجرانا» وصعوبة احتفاظه ببعض لاعبيه أو تمديد عقود أفضل نجومه، وبالتالي فإن عودة ميسي إلى «كامب نو» وكيلاً حراً بعد انتهاء عقده هذا الصيف مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، تبدو صعبة أيضاً، الأمر الذي يمثل ضربة قاصمة لهذا النجم نفسه، وربما أكثر مما يمثله ذلك لبرشلونة، لأن النجم الحاصل على 7 كرات ذهبية والمتوج بكأس العالم الأخيرة 2022، يعلق آمالاً كبيرة على العودة إلى بيته القديم ونادي عمره هذا الصيف.

وهكذا تبدو آمال خوان لابورتا رئيس برشلونة في الحصول على مساندة ومساعدة رابطة «الليجا» ورئيسها، في طريقها للتلاشي، إذ أن هذا الرابطة مصممة فيما يبدو، على ضرورة إلتزام برشلونة بتقليل سقف رواتب لاعبيه لتوفير مبلغ الـ 200 مليون يورو، بل ذهبت بعض المصادرالصحفية المطلعة إلى حد القول بإن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 350 مليون يورو.

وقالت المصادر نفسها إن تشافي هيرنانديز المديرالفني للبارسا لا يستوعب حقيقة صعوبة موقف برشلونة واحتمالات حرمانه من أبرز نجوم الفريق، وربما إفشال صفقة ميسي أيضاً، إذا لم تستجب إدارة الكتالوني لمطالب رابطة «الليجا» بضرورة تسوية هذا المبلغ حتي يمكنها الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، والعودة بسقف الرواتب إلى الوضع المطلوب، حتى يمكن تسجيل العقود الجديدة لبعض اللاعبين وضم لاعبين جدد.

ودللت هذه المصادرعلى ذلك بقولها إن تشافي يتحدث فقط عن رغبته في ضم الألماني إلكاي جوندوجان متوسط ميدان مانشسترسيتي، والذي ينتهي عقده هذا الصيف ويحق له الرحيل مجاناً، وعن المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي سبق له اللعب لبرشلونة، ويعتبره تشافي بديلاً نموذجياً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق، وكذلك الحديث عن الإسباني إينجومارتينيز قلب دفاع أتليتك بلباو، الذي يرغب في ضمه بشدة لدعم دفاع الفريق.