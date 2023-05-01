الحبتور بطل كأس دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور كأس دبي للبولو بعد فوزه على فريق أنكورا لامار بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف في المباراة النهائية التي جرت بينهما بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، فيما أحرز فريق الباشا كأس الترضية بعد فوزه على فريق «بي بي إس» بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين ونصف، ليسدل الستار عن موسم البولو 2023 والذي استمر على مدار ثمانية أشهر.

وقام لوكاس ترميل المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفائزين، حيث حصل الحبتور على كأس البطولة كما قام بتكريم الفرق التي شاركت في البطولة، ونال خلف الحبتور جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفاز المهر «بيلي» التي يملكها خالد العمران بجائزة أفضل خيل.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته بختام الموسم وفوز فريقه بالكأس والتفوق على فريق انكورا لامار القوي والمكتمل وتقديم الفريقين لعرض كان مثار إعجاب الجمهور الكبير الذي حرص على حضور الختام.

وأشار الحبتور إلى أن الموسم المقبل سينطلق منتصف شهر أكتوبر المقبل، متوقعاً أن يشهد بولو الامارات نقلة نوعية كماً وكيفاً خلال الموسمين المقبلين، ليواكب الحدث العالمي المزمع أن تحتضنه الدولة وهو كأس العالم للبولو 2026.