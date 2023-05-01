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المصرية ميار شريف تواصل انطلاقتها المذهلة في مدريد

المصرية ميار شريف تواصل انطلاقتها المذهلة في مدريد
1 مايو 2023 16:33

مدريد (د ب أ)
واصلت النجمة المصرية ميار شريف انطلاقتها المذهلة في بطولة مدريد المفتوحة للتنس وتأهلت إلى دور الثمانية على حساب البلجيكية أليسي ميرتنز.
وتغلبت ميار شريف على ميرتنز 6-4 و6-0 و6-4 اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر.
وجاء فوز ميار شريف اليوم، بعد أن حققت انتصاراً ثميناً في دور الـ 32 على حساب النجمة الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة على العالم.
وتأهلت الرومانية إرينا كاميليا بيجو إلى دور الثمانية إثر فوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا 6-4 و6-4 في افتتاح منافسات دور الستة عشر في وقت سابق اليوم.

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