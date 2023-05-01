إلهام علييف يستقبل رئيس«دولي السيارات»



باكو (الاتحاد)

استقبل إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب تتعلق برياضة السيارات في المنطقة.وأكد محمد بن سليم رئيس «فيا» على العلاقات القوية التي تربط بين أذربيجان والاتحاد الدولي للسيارات.

وقال: «تشرفنا بلقاء رئيس جمهورية أذربيجان خلال سباق الفورمولا في باكو. ونؤكد على العلاقات الوطيدة التي تجمع الاتحاد الدولي للسيارات وأذربيجان. نحن حريصون على تعزيز أواصر التعاون مع أذربيجان، والذي افضى إلى اختيارها لاستضافة الجمعية العمومية السنوية وحفل توزيع الجوائز المرموق في شهر ديسمبر القادم 2023».