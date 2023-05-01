الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إلهام علييف يستقبل رئيس«دولي السيارات»

إلهام علييف يستقبل رئيس«دولي السيارات»
1 مايو 2023 15:47

 
باكو (الاتحاد)

استقبل إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب تتعلق برياضة السيارات في المنطقة.وأكد محمد بن سليم رئيس «فيا» على العلاقات القوية التي تربط بين أذربيجان والاتحاد الدولي للسيارات.

أخبار ذات صلة
واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان
واشنطن: الحوار السبيل الوحيد لحل التوترات بين أرمينيا وأذربيجان

وقال: «تشرفنا بلقاء رئيس جمهورية أذربيجان خلال سباق الفورمولا في باكو. ونؤكد على العلاقات الوطيدة التي تجمع الاتحاد الدولي للسيارات وأذربيجان. نحن حريصون على تعزيز أواصر التعاون مع أذربيجان، والذي افضى إلى اختيارها لاستضافة الجمعية العمومية السنوية وحفل توزيع الجوائز المرموق في شهر ديسمبر القادم 2023».

الفورمولا-1
محمد بن سليم
أذربيجان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©