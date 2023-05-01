برشلونة يبحث عن «خطوة جديدة» نحو لقب «الليجا»

مدريد (أ ف ب)

يواصل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم مطاردته للقبه الـ27 في تاريخه، والأول منذ عام 2019، وذلك عندما يستقبل على ملعبه «كامب نو»، أوساسونا غداً الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 33.

ويتصدر فريق «بلاوجرانا» الترتيب، متقدماً بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر ريال مدريد (79 مقابل 68)، ويسعى إلى رفع الفارق إلى 14 قبل ساعات من الرحلة المحفوفة بالمخاطر للنادي الملكي لمواجهة ريال سوسييداد الرابع في اليوم ذاته.

ويمني برشلونة النفس بمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني توالياً والـ26 هذا الموسم، لتعزيز صدارته بانتظار خدمة من ريال سوسييداد لإسقاط النادي الملكي، كي يصبح على بُعد فوز واحد للظفر باللقب الأول منذ 2019.

لكن مهمة النادي الكتالوني لن تكون سهلة أمام أوساسونا الثامن (44 نقطة)، والذي يخوض موسماً رائعاً وهو على موعد تاريخي بمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك السبت المقبل، لذا يتطلع لرحلته إلى «كامب نو» كأفضل تحضير قبل 4 أيام من الموقعة المرتقبة.

ويعاني برشلونة من الإرهاق ضمن واقع يدركه جيداً مدربه و«مايسترو» خط وسطه السابق تشافي هرنانديز.

يخوض اللاعبون مباراتهم الرابعة في 10 أيام، وأمضى العديد منهم الكثير من الوقت داخل المستطيل الأخضر في الأسابيع الأخيرة، علماً بأن برشلونة ومع انتهاء مباراته أمام أوساسونا لن يلعب قبل 14 الشهر الحالي بسبب عدم اقامة مباريات الدوري في أسبوع نهائي الكأس.

وفي حال قرر تشافي إراحة بعض اللاعبين، فخياره الأول سيكون المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، علماً بأن الاخير خاض جميع المباريات منذ عودته من الإصابة وسيرحب بالراحة، خصوصاً مع تماثل الدنماركي أندرياس كريستنسن للشفاء وجهوزيته للعب، بعدما شارك أساسياً في الفوز على ريال بيتيس وافتتح رباعية فريقه.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين مع 19 هدفاً في 28 مباراة، خط الهجوم على أمل أن يهز الشباك للمباراة الثالثة توالياً، بعدما سجل في الخسارة أمام رايو فايكانو 1-2 والفوز على ريال بيتيس.

وبات ليفاندوفسكي، الذي عاد إلى سكة التسجيل بعد فترة عجاف استمرت 4 مباريات، اللاعب الأكثر تسجيلاً في «الليجا» في أول موسم له مع برشلونة منذ الكاميروني صامويل إيتو (24 هدفاً في موسم 2004-2005)، حسب موقع «أوبتا» للإحصاءات.