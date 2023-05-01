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كوزمين «قيصر» النهائيات بـ «الثابتة»

كوزمين «قيصر» النهائيات بـ «الثابتة»
1 مايو 2023 18:00

سلطان آل علي (دبي)
أضاف الشارقة لقباً غالياً جديداً إلى خزائنه، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وذلك بحصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب العين بركلات الترجيح المثيرة، بعد التعادل 1-1 في القمة الكبيرة التي جمعت الفريقين، ويعتبر اللقب هو الثالث لكوزمين مع «الملك» خلال 17 شهراً فقط.
وإذا ما عدنا إلى مسيرة كوزمين في النهائيات، نجد أنّه خاض النهائي في 21 بطولة مختلفة، بمجموع 23 مباراة نهائية «بطولتي ذهاب وإياب»، مع كل الفرق التي درّبها، وحقق فيها 15 لقباً، بينما خسر 6 ألقاب فقط، منها نهائي دوري أبطال آسيا ومرتين لنهائي كأس رئيس الدولة مع شباب الأهلي، إضافة إلى لقب الكأس في الصين ورومانيا مع جيانجسو وناشيونال بوخارست، كما خسر كأس الأمير فيصل بن فهد مع الهلال. 

وواجه كوزمين في النهائيات 14 منافساً مختلفاً، تمكّن من الانتصار على 10 منهم، ولكنه عجز عن الفوز على شاندونج لونينج الصيني والنصر الإماراتي والنصر السعودي، ودينامو بوخاريست الروماني. ويعد العين أكثر الأندية التي واجهها في 5 مناسبات، أولها مع شباب الأهلي في «سوبر 2013»، وتفوق بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي، وواجهه في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتعرض للخسارة بهدف. 

وبعد ذلك عاد إلى مواجهته في «سوبر 2014»، وفاز شباب الأهلي 1-0. 

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وفي الموسم الحالي، تمكّن من الفوز بـ «السوبر» على حساب العين مرة أخرى، ولكن مع الشارقة بنتيجة 1-0. 

وتجددت المواجهة في نهائي الكأس وحقق الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.
وفي الجانب التهديفي، سجلت أندية كوزمين 20 هدفاً خلال 23 مباراة، وتعد نتيجة 1-0 الأكثر تكراراً في 7 مباريات نهائية مختلفة، ولم يسبق أن سجل أكثر من هدفين في أي مباراة.
وتمثّل الكرات الثابتة السلاح الأول والأقوى للمدرب الروماني، حيث سجل 10 أهداف من أصل 20 بهذه الطريقة، منها آخر 3 نهائيات مع الشارقة، فيما سجل 5 أهداف من جهد فردي و5 أهداف من بناء اللعب. أما على الجانب الدفاعي، والذي يتميز به كوزمين، فقد استقبل 11 هدفاً فقط، خلال 23 مباراة، بمعدل يقارب هدفاً كل نهائيين، كما خرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

الشارقة
أولاريو كوزمين
العين
كأس رئيس الدولة
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