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المنصوري خامس الجائزة الكبرى للدراجات

المنصوري خامس الجائزة الكبرى للدراجات
1 مايو 2023 15:30

دبي (الاتحاد)
واصل نجم منتخب الدراجات أحمد المنصوري محاولاته الجادة من أجل الوصول إلى أولمبياد باريس، من خلال مشاركاته المختلفة، لينهى سباق الجائزة الكبرى في اليونان بالمركز الخامس وسط أكثر من 20 مشاركاً من 8 دول في منافسة قوية.
وكان المنصوري قد شارك أيضاً في سباق كأس الأمم للمضمار في كندا وحصل على المركز 30 وسط 51 مشاركاً، ويسعى إلى جمع أكثر عدد من النقاط من خلال مشاركاته الأوروبية المختلفة للحاق ببطولة العالم، والتي تعتبر المحطة الرئيسية للوصول لأولمبياد باريس 2024.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، سعادته بالمستوى الذي يقدمه أحمد المنصوري في السباقات المختلفة، مشيراً إلى أن الدراج الآن يسعى للمشاركة في عدد من السباقات الأوروبية من أجل جمع مزيد من النقاط المؤهلة لبطولة العالم.
وأشار بوعصيبة، أنه لا يزال أمام أحمد المنصوري عدة مشاركات من المفترض أن يخوضها في أوروبا قبل التوجه إلى بطولة آسيا للمضمار، ولكن لا زالت الموافقات الرسمية من أجل السماح بمشاركة اللاعب، نسعى إلى جمع أكبر عدد من النقاط ليقلل الفارق مع المنافسين من أجل التأهل على بطولة العالم، والتي تعتبر محطة هامة جداً من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

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