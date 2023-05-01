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الشائعات تطارد ميسي في الرياض!

الشائعات تطارد ميسي في الرياض!
1 مايو 2023 14:21

رضا سليم (دبي)
وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة ستستمر يومين، برفقة عائلته ضمن حملة الترويج للمعالم السعودية وهي الزيارة الثانية منذ وقع مع وزارة السياحة السعودية على عقد للترويج، واعتباره سفيراً للسياحة في المملكة.
ونشر ميسي صورة على حسابه في «إنستجرام»، لإبداء انبهاره بالطبيعة في المملكة، قائلاً:«من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت».
وحصدت الصورة على أكثر من خمسة ملايين إعجاب، فيما انتشرت مقاطع فيديو وصور للحظات وصول ميسي إلى الرياض مع عائلته.
ورحب أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بالنجم الأرجنتيني، بقوله: «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية».
ومع كل زيارة للمملكة يتداول الجمهور السعودي أنباء حول قرب انتقاله إلى الهلال السعودي، ليلعب ضد غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وتأتي الزيارة هذه المرة في توقيت يحدد فيه نجم «التانجو» مستقبله والفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل، في ظل الشكوك حول مستقبله في «حديقة الأمراء» أو عودته إلى ناديه السابق برشلونة، وهو ما زاد من تكهنات انتقاله إلى الدوري السعودي، وتحديداً للعب مع الهلال في الموسم المقبل.
ويمتلك ليونيل عقداً مع باريس سان جيرمان، من المقرر انتهاؤه في الصيف المقبل، ولم يحسم مستقبله حتى الآن.

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