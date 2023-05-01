ناصر الكعبي: «دعم القيادة» حافز ثلاثية بني ياس التاريخية في الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)

فرض بني ياس اللون «السماوي» على ألقاب فئة الرجال لموسم كرة الطائرة 2022- 2023، بعدما توج بطلاً لـ «كأس رئيس الدولة» على حساب منافسه العين 3-1 في النهائي على صالة نادي الجزيرة، وهو اللقب الثالث لبني ياس بعد الفوز بدرع الدوري، وكأس السوبر في «ثلاثية تاريخية».

وأهدى ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، ألقاب «السماوي» إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نائب رئيس النادي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وإلى أعضاء مجلس إدارة النادي، وشركة الألعاب الرياضية، وجماهير «السماوي».

وأكد الكعبي أن «الثلاثية التاريخية» لبني ياس في الموسم ازدانت باللقب الأغلى «كأس رئيس الدولة»، وقال: «اعتلاء منصة التتويج في البطولات الثلاث لم يأت من فراغ، وثمرة الدعم والاستعداد الجيد للفريق فنياً وإدارياً ليحقق النتائج المطلوبة، وطموحاتنا كبيرة في الاستمرار على درب الألقاب والإنجازات محلياً وعلى صعيد المشاركات الخارجية».

من جانبه، هنأ حميد محمد بولاحج الرميثي رئيس شركة الألعاب الرياضية، قيادة النادي، وجماهير «السماوي» باللقب الجديد لطائرة بني ياس، والذي أكمل سجل إنجازات «الثلاثية التاريخية»، وقال: «الإنجازات المتتالية ثمرة جهود النادي والقائمين عليه في وضع الخطط الملائمة وتنفيذها بالشكل الأمثل للارتقاء باسم نادي بني ياس كمرادف لتحقيق الانتصارات والإنجازات»ّ.

وأضاف: «الفوز بكأس رئيس الدولة أكمل الإنجازات كونها البطولة الأغلى، ونعي جيداً أهمية الاستمرار في العمل الجاد للبقاء على القمة لفترات أطول وهو ما يتطلب منا مجهودات مضاعفة»، مشيداً بالدور الكبير لفريق العمل في شركة الألعاب الرياضية، والجهاز الفني والإداري، ومجهودات اللاعبين، إضافة إلى الدعم الجماهيري.

في المقابل، لخص محمد صالح المنهالي لاعب «السماوي»، أهم أسباب التتويج باللقب الأغلى في الدعم المستمر لقيادة النادي، وقال: «استقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للفريق بعد الفوز بثنائية دوري وكأس السوبر للموسم الحالي، ومن قبلها زيارة النادي، كانت الحافز الأكبر في الاستمرار على درب الإنجازات وإضافة لقب ثالث لخزائن النادي».

وأضاف: «تهنئة سموه ضاعفت من مسؤوليتنا لننجح في التحدي بالتتويج باللقب في البطولة الأغلى، وإسعاد جماهير النادي، وطموحاتنا مستمرة».

طاقم تحكيم كويتي



شارك الدوليان عباس أشكناني وأحمد الخالد، من الكويت الشقيقة في إدارة مباراة نهائي البطولة الأغلى لـ «كأس رئيس الدولة للطائرة»، والتي جمعت بني ياس والعين 3-1 مساء الأحد، وذلك في إطار التعاون المشترك لاتحاد الطائرة مع الاتحادات الخليجية والعربية.

شباب الأهلي بطلاً لدوري الناشئين



توج فريق شباب الأهلي يتوج بطلاً لدوري الناشئين للكرة الطائرة 2022 - 2023، بفوزه أمام منافسه على العين 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين الأحد على صالة نادي بني ياس بأبوظبي، وهو اللقب الثاني في سجل «الفرسان» لفرق المراحل السنية للموسم الحالي بعد التتويج بكأس الشباب.