هالاند «الخمسيني» يعيد عصر تشيرشل في «البريميرليج»



عمرو عبيد (القاهرة)

عاد مانشستر سيتي إلى قمة «البريميرليج» كما كان متوقعاً منذ فوزه على أرسنال قبل 5 أيام، حيث تغلّب على فولهام في الجولة 34 ليستعيد الصدارة بفارق نقطة عن أرسنال، لكن صحيفة «الجارديان» اهتمت بتصريحات بيب جوارديولا التي طالب خلالها نجومه بـ«الحفاظ على تركيزهم»، خاصة أن «الجانرز» لديه مواجهة صعبة أمام تشيلسي، في حين لا يزال «السيتي» يملك مباراتين مؤجلتين، وأوضحت أن بيب يُدرك جيداً حالة الإرهاق التي تلاحق فريقه بسبب تلاحم المباريات في تلك الفترة «الحاسمة» من الموسم، في ظل تشابك البطولات لا سيما «البريميرليج» و«الشامبيونزليج».

وبالطبع كان هالاند النجم الأول لأغلفة الصحف الإنجليزية، بعدما بلغ الهدف «رقم 50» في جميع البطولات هذا الموسم، ومعادلته الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي بتسجيل 34 هدفاً، لكن النرويجي فعلها في نسخة «الـ20 فريقاً»، وهو ما دفع «ميرور» للتأكيد على أن تسجيل 50 هدفاً لن يكفي هالاند وسيواصل تحطيم الأرقام فيما بقي من مباريات خلال هذا الموسم، وكانت إشادة وانبهار مدربه جوارديولا «علامة بارزة» في جميع الصحف، حيث نقلت ميرور كلماته حول أن هالاند أول لاعب يبلغ هذا الرقم بين لاعبي الدوري الإنجليزي منذ عام 1931، أي قبل تولي وينستون تشيرشل رئاسة الوزراء حسب تعبير «الفيلسوف».

ولم يغب «البلومون» عن الصحافة المدريدية، التي تترقب المواجهة بين السيتي والريال في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث أشارت «ماركا» إلى احتمال غياب كيفن دي بروين عن مباراة «الملكي»، وقالت إن «الشك» يحيط بالبلجيكي بسبب إصابته الغامضة التي لم يفصح عنها بيب، واهتمت كذلك بأرقام هالاند التهديفية «المُرعبة»، وكتبت أنه سجّل هدفه رقم 34 في «البريميرليج» خلال 30 مباراة بين 32 مباراة لعبها فريقه في الدوري حتى الآن، ويبدو أن مسألة «مراقبة وإيقاف» هالاند تشغل بال «المدريديين» كثيراً مثلما هو حال أغلب الفرق التي تواجه «كتيبة بيب».

وبعد فترات التراجع والخفوت التي عاشها ليفربول خلال الأشهر السابقة، عاد «الريدز» وكلوب إلى واجهة الصحف الإنجليزية، بعد فوزه «المثير» على توتنهام وتقدمه خطوة جديدة نحو «المربع الذهبي» في الدوري الإنجليزي، رغم صعوبة المهمة بسبب فارق 7 نقاط مع مانشستر يونايتد وامتلاك «الشياطين» مباراة مؤجلة، ووصفت «ميرور» احتفال كلوب بـ«المتهور» أمام حكم المباراة «المجنونة»، خاصة أنه قد يُعرضه لعقوبة إدارية من قبل الاتحاد الإنجليزي، في حين تحدثت «آي سبورت» عن غضب «الديوك» بسبب «إفلات» جوتا من العقوبة في لقطة استحقت حصوله على البطاقة الحمراء حسب رأي «السبيرز»، ومن ثم نجاحه بعدها مباشرة في تسجيل «الهدف الرابع القاتل»، كما وصفت «ديلي ميل» المشهد الأخير بـ«الفرحة والعذاب»، بعدما طار كلوب فرحاً بهدف الفوز لكنها عرضته لإصابة عضلية «غريبة».