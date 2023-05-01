صلاح يحطم رقم الأسطورة في 300 مباراة



رضا سليم (دبي)

كشف الحساب الرسمي لفريق ليفربول عن أن نجمه محمد صلاح سجل الهدف رقم 184 بقميص النادي في مباراته رقم 300 بجميع المسابقات، ليحطم رقم أسطورة «الريدز» المهاجم السابق روبي فاولر، الذي سجل 183 هدفاً في 369 مباراة بجميع البطولات، وينفرد بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق في كافة البطولات.

كان صلاح قد أحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمى ضيفه توتنهام، في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-3، وجاء الهدف عند الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 184 هدفاً بقميص «الريدز».

وكشف موقع أوبتا العالمي للإحصائيات أن محمد صلاح أصبح رابع لاعب في قائمة الأكثر تسجيلاً لنادي ليفربول خلال أول 300 مباراة، حيث يحتل روجر هانت صدارة القائمة، برصيد 200 هدف، ويليه أيان راش بـ188 هدفاً، وجوردون هودسون برصيد 185 هدفاً، ومن ثم النجم المصري رابعاً.

ورفع الفرعون المصري (30 عاماً) رصيده إلى 17 هدفاً في الموسم الحالي للدوري، متجاوزاً ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، صاحب الـ16 هدفاً، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الهداف، الذي يتصدره النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 34 هدفاً، متقدماً بفارق 9 أهداف على النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، ومن ثم الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد برصيد 20 هدفاً.

وشارك صلاح بتسجيل 12 هدفاً في آخر 9 مباريات لعبها على ملعب آنفيلد في جميع المسابقات، مسجلاً هدفاً واحداً على أقل تقدير في آخر 7 مباريات، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عام 2014.

وعزز الملك المصري موقعه في المركز الـ14 بقائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج برصيد 137 هدفاً، بواقع 135 هدفاً مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي، ليقلص الفارق بينه وبين الهولندي المعتزل روبن فان بيرسي، صاحب المركز الـ13 بالقائمة، إلى 7 أهداف فقط.