مولر: البايرن عاد ليحقق لقب «البوندسليجا»!

ميونيخ (د ب أ)

أبدى توماس مولر قائد فريق بايرن ميونيخ ثقته في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» للموسم الحادي عشر على التوالي.

وعاد بايرن ميونيخ إلى صدارة الدوري من جديد إثر فوزه على هيرتا برلين 2-0 أمس الأحد، ويتفوق بفارق نقطة واحدة أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي كان قد تعادل مع بوخوم 1-1 مساء الجمعة. ولم يتبق سوى أربع مراحل على نهاية الموسم، الذي يشهد أقوى منافسة على اللقب خلال أكثر من عشرة أعوام.

ويخوض بايرن ميونيخ مباراته المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل، بينما يلتقي دورتموند مع فولفسبورج مساء الأحد.

وحسم بايرن ميونيخ مباراة أمس أمام هيرتا برلين بهدفين نظيفين سجلهما سيرج جنابري وكينجسلي كومان في الدقيقتين 69 و79.

وقال مولر في تصريحات عقب المباراة: «نحن عائدون، الآن سنحقق اللقب».

وبدأ مولر، الذي يرتدي شارة قيادة الفريق في ظل غياب حارس المرمى مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، مباراة أمس على مقعد البدلاء، وارتدى جوشوا كيميش شارة القيادة وقد صنع كلا الهدفين للفريق.

وحقق بايرن ميونيخ، الذي يدربه المدير الفني توماس توخيل، الفوز في مباراة أمس بعد أربع مباريات بدون أي انتصار في الدوري الألماني ودوري الأبطال.

وقال مولر: «لقد تقدمنا خطوة إلى الأمام ونحتاج التقدم أربع خطوات أخرى».

وأثيرت انتقادات ضد قرار الاستغناء عن جوليان ناجلسمان وتعيين توخيل خلفاً له، بعد أن خرج بايرن ميونيخ مؤخراً من منافسات دوري أبطال أوروبا وكاس ألمانيا وخسارته أمام ماينز 1-3 في الدوري، وهو ما منح بروسيا دورتموند فرصة انتزاع صدارة الدوري.

ورغم عودة بايرن ميونيخ إلى الصدارة، لا تزال الضغوط قائمة على أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، ولا يزال من المحتمل أن يواجه أوليفر كان المزيد من الانتقادات بسبب تغيير الجهاز الفني وقرار خوض الموسم بدون التعاقد مع مهاجم بارز بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

ولدى سؤال أوليفر كان بشأن الشائعات التي تشير إلى إمكانية إقالته بنهاية الموسم، قال حارس مرمى بايرن السابق: «تركيزي في الوقت الحالي ليس على مثل هذه النقاشات وإنما على بطولة الدوري الألماني فقط».