«فتيات الشارقة» يتوج بدرع التفوق الشطرنجي 2022



الشارقة (الاتحاد)

تصدر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة جوائز حفل ختام موسم 2022 الذي نظمه اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بعد حصوله على درع التفوق العام للإناث، متفوقاً على كل أندية السيدات في لعبة الأذكياء، وتسلم درع التفوق من تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وعلياء المازمي رئيس الجهاز الفني بالنادي، في حضور عدد من لاعبات النادي.

وجاء الفوز بدرع التفوق العام للإناث بعد فوز النادي بعدد كبير من الألقاب، حيث حصل النادي على المركز الأول في بطولة الدوري العام للفرق تحت 12 و18 سنة، والمركز الثاني تحت 10 سنوات و14 سنة، والمركز الثالث في دوري السيدات، وفي بطولة الإمارات الفردية للشطرنج 2022، فاز النادي بالمركز الأول تحت 10 سنوات والمراكز الثلاثة الأولى تحت 12 سنة، والمركز الأول والثالث والرابع تحت 14 سنة، والمركز الأول تحت 16 و18 سنة، والمركز الثاني تحت 18 سنة.

وشهد الحفل تكريم عائشة سرحان المعيني لاعبة النادي ومنتخبنا الوطني، بعد حصولها على الميدالية البرونزية في الفئة «c» بالأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند 2022 ضمن منتخب الإمارات للسيدات.

وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادتها بما حققته لاعبات النادي والصعود إلى منصة التتويج وتصدر أندية اللعبة على مستوى الدولة، وهو ما يمثل حافزاً لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات، ويؤكد نجاح المنظومة التي يسير عليها النادي في مختلف المجالات من أجل تطوير مستوى اللاعبات، سواء بتنظيم البطولات أو المشاركة في بطولات خارجية.

ووجهت الشامسي التهنئة للاعبات الفائزات بالمراكز الأولى وقالت: «هذا الإنجاز يضاعف من المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع، سواء مجلس الإدارة أو اللاعبات، وأيضاً الكادر التدريبي والفني، ولدينا ثقة في الجميع في مواصلة المسيرة نحو الأهداف التي رسمها النادي، ونأمل أن نظل في صدارة الأندية والحصول مجدداً على درع التفوق العام».