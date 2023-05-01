عاشق برشلونة يتفوق في سباق دبي للجولف



دبي (الاتحاد)

حقق الإسباني بابلو لارازبال لقبه الأول هذا الموسم والثامن في مسيرته بجولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما توج بلقب بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة برعاية جينيسيس.

وتفوق لارازبال في البطولة بعدما أنهى المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليكسب 460 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 694 نقطة ويتقدم 57 خطوة ليصبح بالمركز 13 في الترتيب العالمي الأسبوعي الصادر اليوم لـ «السباق إلى دبي».

ويعتبر لارازبال أحد مواليد مدينة برشلونة الإسبانية، من عشاق فريق مدينته الشهير عالمياً، وهو الذي عمل في مزرعة أسماك والديه لمدة عامين بعد إنهاء دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، قبل تحوله بشكل كامل للاحتراف في عام 2004، وانطلق في مسيرة بارزة.

وعزز لارازبال بفضل هذا الفوز فرصته للظهور في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

من جانبه، استفاد الدنماركي ماركوس هيليجكيلدي من حلوله بالمركز الثاني في البطولة برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليكسب 305 نقاط، ويتقدم 67 خطوة ليصبح بالمركز 21 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد إجمالي يبلغ 514 نقطة.

وعزز الإسباني خورخي كامبيلو من حظوظه على المنافسة على لقب «السباق إلى دبي» للموسم الحالي، بعدما جاء ثالثاً في البطولة برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليكسب 130 نقطة ويرفع إجمالي رصيده إلى 879 نقطة، تقدم بواسطتها خطوتين ليصبح بالمركز السابع في ترتيب الموسم الحالي.

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من دولة الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.