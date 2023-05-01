«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما



الظفرة (الاتحاد)

اختتم نادي تراث الإمارات «سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، الذي جرت منافساته ضمن 4 أشواط حملت أسماء هيرات دلما (حالة دلما – أم العنبر – حد بوصفير – حد بوجفير)، وحضر مراسم تتويج الفائزين سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وحميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية-أبوظبي، وحمد سعيد المزروعي.

جاء السباق في إطار مشاركة نادي تراث الإمارات في فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي تراث الإمارات في الفترة 28 أبريل - 7 مايو بجزيرة دلما.

فاز بالشوط الأول الذي جاء باسم «حالة دلما» القارب «شباب صحار» لمالكه اللجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي والسكوني إبراهيم صالح الغيثي، فيما فاز بشوط «أم العنبر» القارب «ثوبان» لمالكه سمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي والسكوني إبراهيم علي محمد عبدالله الياسي، وتوج بشوط «حد بوصفير» القارب «ناهل» لمالكه والنوخذة سعيد علي مطر الشامسي والسكوني خليفة علي الرميثي، وحاز ناموس شوط «حد بوجفير» القارب «الفهيدي» لمالكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة حمدان سعيد جابر، والسكوني حسن إبراهيم الحوسني.

كما يواصل نادي تراث الإمارات مشاركته في المهرجان بجناح تراثي يقدم تجربة تراثية مميزة للزوار من خلال عدد من الورش البحرية عن الطواشة وأدوات الغوص وطرق استخدامها وغزل الشباك، وورش الحرف اليدوية التقليدية كصناعة الدلال وصناعة نماذج السفن، كما يعرض الجناح مجموعة من إصدارات النادي التي تتنوع ما بين التراث والتاريخ والشعر النبطي والكتب المحققة والدراسات والبحوث، بالإضافة إلى أنشطة الرسم والتلوين للأطفال، وعروض الألعاب الشعبية المتنوعة.