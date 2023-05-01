ماجد سلطان: شباب الأهلي يعتزم استضافة «آسيوية السلة»

علي معالي (دبي)

أكد الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، أن قلعة «الفرسان» سوف تطلب استضافة نهائيات بطولة الأندية الآسيوية في كرة السلة، في حال تأهل شباب الأهلي، وذلك عقب المواجهة المقبلة مع الهلال السعودي في بطولة سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج»، والمقرر لها الثامن من الشهر الجاري.

وقال ماجد سلطان عقب تتويج فريقه ببطولة الدوري والدرع العام: «لقب يحمل الكثير من التحديات وسط منافسة قوية هذا الموسم، وفي ظل ظروف استثنائية لشباب الأهلي، في ظل إصابات متنوعة ومشاركة قارية مختلفة النظام هذه المرة في سوبر غرب آسيا، والتي وصلنا فيها إلى مراحل متقدمة، وسوف تكون المباراة المقبلة أمام الهلال السعودي نقطة انطلاق أخرى نحو آفاق جديدة مع سلة «الفرسان» بالتأهل لنهائيات آسيا والتواجد مع كبار اللعبة، كما تعودنا من هذا الفريق الذي يمكن أن نطلق عليه «فريق الأحلام»، وإذا نجح فريقنا في اجتياز عقبة الهلال والتأهل، فسوف نتقدم بطلب رسمي لاستضافة النهائيات بدبي، خلال شهر يونيو المقبل».

وأضاف: «لقب دوري رجال السلة الأخير يؤكد السياسة المتميزة للنادي في مسيرته لنحقق اللقب رقم 14 في تاريخ النادي، وهذا ثمرة عمل سنوات طويلة، سواء من الإدارة الحالية أو الإدارات السابقة التي نشكرها على ما قامت به من جهد جعلنا نصل اليوم إلى قمة اللعبة برقم قياسي مهم للغاية، بعد كسر حاجز الـ 13 لقباً التي كان يحملها فريق الوحدة منذ سنوات طويلة».

وقال: «تأثر أداء شباب الأهلي في فترات معينة هذا الموسم بالتوقف الإجباري من أجل عيون المنتخب الوطني، ولكن بعد عودة «الفرسان» إلى المنافسات واكتمال الصفوف نسبياً بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها، وعاد الفريق قوياً حتى وصلنا في المباراة النهائية للدوري بمستوى مميز جعلنا نحقق اللقب بالتفوق على النصر ذهاباً وإياباً، والتتويج باللقب ودرع التفوق العام على صالة نادي الوصل».

وأضاف: «خسارتنا من نادي الكويت الكويتي الأخيرة في تصفيات سوبر غرب آسيا، كانت لها ظروفها الخاصة، ولكن الفريق بالفعل قدم مباراة كبيرة، ويكفي للدلالة على ذلك وصوله إلى النقطة 100 في مباراة أمام منافس قوي، ومن دون شك استفدنا من تلك المباراة وتنتظرنا موقعة أخرى مثيرة أمام البطل السعودي، ولكن ثقتنا كبيرة في أبناء الفرسان وقدرتهم على إسعاد جماهيرهم خارجياً مثلما حدث محلياً مؤخراً».

وأشاد ماجد سلطان بالمستوى الحالي لفريقه قائلاً: «لدينا صف ثانٍ من اللاعبين المميزين أيضاً، إضافة إلى فريق أول متكامل رغم الإصابات التي طالت عدداً كبيراً من اللاعبين، لكن الجهاز الفني وببراعة كبيرة نجح في الاستفادة من الطاقات الموجودة لديه من عناصر محلية وأجنبية».

من جانبه، أكد سعيد عتيق المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي، أن الجيل الحالي هو الذهبي في تاريخ اللعبة بعد الوصول إلى الرقم 14 وقال: «لابد من البناء على هذا لجيل وتدعيمه بكل السبل حتى نستطيع الحفاظ على ما حققناه، وإدارة النادي تعلم ذلك جيداً، وهو ما يجعلنا جميعا نتفاءل بأن الفريق مخطط له مستقبل جيد، وهناك مواهب بين صفوفنا، وفي بعض فترات الموسم افتقدنا لعدد كبير من عناصرنا الأساسية للإصابة مثل محمد مبارك وقيس عمر وطلال سالم ومحمد عبداللطيف، ولكن بعزيمة «الفرسان» كان هدفنا واضحاً وهو الفوز بالدوري بعزيمة مجموعة من الشباب يتقدمهم حامد عبداللطيف وخبرة المحترفين الكبار».