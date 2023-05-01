الغندري «قوة جديدة» لدعم دفاع عجمان

رضا سليم (دبي)

بدأت إدارة نادي عجمان في فتح ملف الموسم المقبل، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه الفريق حتى الآن وتسجيل رقم قياسي من النقاط لم يسجل في تاريخه بدوري المحترفين، وهو ما دفع إدارة النادي للتخطيط المبكر للموسم الجديد، حيث بدأت بالتجديد مع عصام فايز اللاعب المقيم حتى عام 2027، بعدما تألق بشكل لافت هذا الموسم في كل مبارياته.

كما اتفقت الإدارة مع نادر الغندري مدافع النادي الأفريقي ومنتخب تونس، وهي الصفقة التي سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة المقبلة، ويأتي التعاقد مع الغندري مع انتهاء عقد السلوفيني ميرال قائد الدفاع، والذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، وتبدو فرص استمراره ضعيفة كونه آخر لاعب جدد للفريق في نهاية الموسم الماضي.

وتأتي خطوة التعاقد مع مدافع بديل بقوة الغندري لتعزز الدفاعات «البرتقالية»، وهو كان أحد المطالب الرئيسية للمدرب الصربي جوران الممتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وكانت هناك محاولات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وتسعى إدارة النادي للحفاظ على قوام الفريق في الموسم المقبل، إلا أن علي مدن، المعار من الرفاع البحريني، سينتهي عقده مع نهاية الموسم، ومن المؤكد أن إدارة عجمان ستسعى لتجديد الإعارة، وفي حالة تعثر المفاوضات ستكون هناك صفقة جديدة للفريق في ظل استمرار عقد فراس بالعربي ووليد أزارو حتى نهاية الموسم المقبل، وأيضاً الكونغولي برستيج مبونجو القادم من أبها السعودي.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، سيكون اللاعب الوحيد الذي ستنتهي إعارته ناصر محمود، القادم من الوصل، فيما جددت إدارة النادي معظم عقود اللاعبين المواطنين في الموسم الماضي، وهو ما يغلق ملف المواطنين مبكراً، إلا في حالة الحصول على صفقة رابحة سواء بالتعاقد أو الإعارة، ومن المنتظر أن تنهي إدارة النادي كافة ملفات التعاقدات الجديدة مبكراً، على أن يتم الترتيب للمعسكر الخارجي بعد ذلك.

ويحتل «البرتقالي» المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، متساوياً مع الوصل الخامس ويطمح عجمان في إنهاء الموسم وسط الكبار، حيث سيلعب في آخر جولتين أمام الوحدة ثالث الترتيب وشباب الأهلي المتصدر.