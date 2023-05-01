«سباق ثلاثي» على الصعود والهبوط في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب دوري الدرجة الأولى، لجولات الحسم الثلاث المتبقية في عمر المنافسة خلال شهر مايو الحالي، والذي يشهد إقامة 24 مباراة ضمن الجولات 32 المقررة الأحد المقبل، و«الجولة 33» المعلنة في 14 مايو الجاري، و«الجولة 34» والأخيرة المقررة في 21 مايو، قبل الإعلان الرسمي عن هوية المتأهلين لدوري المحترفين في الموسم المقبل، والفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية.

وتُلعب مباريات الجولات الثلاث المتبقية في «دوري الأولى» في توقيت موحد لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق القمة المتنافسة على الصعود، وفرق المراكز الأخيرة التي تتنافس بدورها على تجنب الهبوط.

واقتصر سباق المنافسة على بطاقتي التأهل للمحترفين على ثلاثة أندية بنهاية «الجولة 31»، بعد خروج مصفوت «الرابع» عن السباق رسمياً، لتدور رحى السباق المحتدم بين الثلاثي حتا المتصدر بـ 68 نقطة، ودبا الحصن الوصيف وله 63، مقابل 63 لفريق نادي الإمارات صاحب المركز الثالث.

في المقابل، يتنافس الثلاثي بينونة صاحب المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 29 مباراة، وفرسان هسبانيا صاحب المركز 16 برصيد 16 نقطة من 29 مباراة، وسيتي «الخامس عشر» وله 22 نقطة ولكن من 30 مباراة، في صراع البقاء الذي يشمل صاحب المركز 16 والمركز الأخير على التوالي.

وشهدت «الجولة 31» تكبد حتا «المتصدر» لخسارته الثالثة في الموسم أمام مضيفه العربي 1-3، فيما واصل دبا الحصن «الوصيف»، والإمارات «الثالث» سباق المطاردة المثير بفوزين خارج القواعد، بعدما تفوق الأول على مضيفه الحمرية 3-0، وعاد «الصقور» بالنقاط الثلاث من ملعب الذيد بالفوز 4-0، فيما خرج مصفوت من سباق المنافسة رسمياً بتجمد رصيده في 49 نقطة بالخسارة 0-2 أمام جلف أف سي.

من جهته، صعد فرسان هسبانيا إلى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، بفوزه «الثمين» أمام ضيفه سيتي 3-2، مستفيداً في الوقت ذاته من خسارة منافسه بينونة المتراجع للأخير أمام مضيفه التعاون 0-3 ليبقى برصيد 15 نقطة، مقابل 22 لسيتي «الخامس عشر».

وتحسم الجولات الثلاث المتبقية الصراع المحتدم على بطاقتي التأهل، وتجنب الهبوط، حيث يلتقي حتا «المتصدر» بـ 68 نقطة فرق الرمس، فرسان هسبانيا، سيتي على التوالي، فيما يلعب دبا الحصن «الوصيف» بـ 63 نقطة في مواجهة فرق مسافي، مصفوت، الذيد، ويلتقي الإمارات «الثالث» بـ 62 نقطة فرق العربي، الرمس، فرسان هسبانيا.

في المقابل يغيب سيتي «الخامس عشر» عن الجولة 32، ليعود ويواجه في الجولتين الأخيرتين العروبة وحتا على التوالي، فيما تبقت لفرسان هسبانيا صاحب المركز قبل الأخير ثلاث مباريات تكتسي طابع الصعوبة أمام العروبة، حتا، والإمارات على التوالي، في الوقت الذي يواجه فيه بينونة «المتذيل» فرق الحمرية، مسافي ومصفوت.

وبعيداً عن سباق فرق الصدارة والهبوط، انفرد البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور» بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في المواجهة أمام الذيد 4-0، فيما بقى الصربي فييلب ستوبر فيك، الذي غاب فريقه العروبة عن مباريات الجولة في مركز الوصافة برصيد 20 هدفاً، مقابل 17 للعماني فارس الجابري مهاجم دبا الحصن في المركز الثالث.

وتشهد الجولة 32 لدوري الدرجة الأولى، الأحد المقبل، مواجهات منتظرة تتصدرها مباراة حتا المتصدر أمام ضيفه الرمس على استاد حمدان بن راشد، فيما يستقبل دبا الحصن «الوصيف» ضيفه مسافي، ويلعب الإمارات «الثالث» في مواجهة ضيفه العربي على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، وفي مواجهات القاع يستقبل بينونة «الأخير» ضيفه الحمرية، ويحل فرسان هسبانيا «قبل الأخير» ضيفاً على العروبة.

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أرقام من الدوري

248: مباراة لُعبت بنهاية الجولة 31

24: مباراة متبقية في الجولات الثلاث المتبقية

3: فرق تتنافس على الصعود ومثلها لتجنب الهبوط

766: إجمالي أهداف الدوري

21: هدفاً لدياجو دا سيلفا متصدر الهدافين

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نتائج الجولة 31

فرسان هسبانيا - سيتي 3-2

العربي - حتا 3-1

التعاون - بينونة 3-0

الرمس - العروبة 2-1

الذيد - الإمارات 0-4

الحمرية - دبا الحصن 0-3

مصفوت - جلف أف سي 0-2

مسافي - الفجيرة 0-1

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ترتيب فرق الصدارة

1- حتا 68 نقطة

2- دبا الحصن 63

3- الإمارات 62

4- مصفوت 49