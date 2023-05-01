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«رويال» بطلاً لدوري الدرجة الثالثة

«رويال» بطلاً لدوري الدرجة الثالثة
1 مايو 2023 11:00

دبي (الاتحاد)
تُوج فريق رويال بطلاً للنسخة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، بعد وصوله للنقطة الـ 18 بالتعادل السلبي مع فريق إيليت فالكونز، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ذا سيفنز بدبي، ضمن مباريات المرحلة الثانية والأخيرة من المسابقة.
وحقق فريق الظاهرة الفوز على فريق جرين هيرونز بهدف دون مقابل، فيما فاز فريق النجوم على الوثبة بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الدور ذاته.
وحصد فريق الظاهرة لقب وصيف مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، كما تأهل فريق إيليت فالكونز صاحب المركز الثالث «17 نقطة»، وفريق النجوم في المركز الرابع «10 نقاط» إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية في الموسم الرياضي المقبل، شريطة استيفائهم للمعايير المطلوبة.
وهنأ سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فريقي رويال والظاهرة بطل ووصيف مسابقة دوري الدرجة الثالثة، وأشاد بالجهود والمنافسة القوية التي شهدتها المسابقة وقدمت خلالها جميع الفرق مستويات جيدة، مما ساهم في إنجاح النسخة الثانية على التوالي للمسابقة التي تسعى لجنة المسابقات لتطويرها بزيادة عدد المشاركين فيها موسماً بعد الآخر بهدف إثراء منافساتها.
وبارك سيف ماجد المنصوري لفريقي إيليت فالكونز والنجوم صاحبي المركزين الثالث والرابع على تأهلهما أيضاً لمسابقة دوري الدرجة الثانية، مثمناً جهود جميع القائمين على هذه المسابقة سواء الفرق التي شاركت وكذلك إدارات اتحاد الكرة المختصة.
شارك في مسابقة دوري الدرجة الثالثة للموسم الحالي 15 فريقاً تم توزيعها على مجموعتين بواقع 8 فرق في المجموعة الأولى، و7 فرق في المجموعة الثانية، بعدها قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2022، شطب جميع نتائج فريق سبورتي إف سي في المسابقة، بسبب تخلفه عن حضور مباراتين دون تقديم عذر مقبول، لتصبح المجموعة الثانية 6 فرق فقط.
وخاضت الفرق المشاركة مباريات الدور الأول بنظام الذهاب والإياب، وبعد ختام جولات الدور الأول ووفقاً للائحة المسابقة تأهلت 6 فرق من المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور الثاني للمسابقة وهي، إيليت فالكونز والظاهرة وجرين هيرونز من المجموعة الأولى، ورويال والوثبة والنجوم من المجموعة الثانية.
وخاضت الفرق الستة مباريات الدور الثاني بنظام الدوري من مرحلتين «ذهابًا وإيابًا»، وتأهلت الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2023-2024.

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الفرق المتأهلة إلى «الدرجة الثانية»:
1 – رويال بطل الدوري
2 – الظاهرة وصيف الدوري
3 – إيليت فالكونز صاحب المركز الثالث
4 – النجوم صاحب المركز الرابع

دوري الدرجة الثانية
اتحاد الكرة
دبي
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