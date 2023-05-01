«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز «الأفضل في أبريل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أبريل الماضي، في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق لابا كودجو، لاعب فريق العين في فئة أفضل لاعب، على كل من؛ علي مبخوت لاعب الجزيرة، ووليد آزارو لاعب عجمان، وفابيو ليما لاعب الوصل، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

فيما تفوق خالد عيسى، حارس مرمى فريق العين، على كل من محمد سالم حارس مرمى دبا، وعيسى الهوتي حارس مرمى اتحاد كلباء.

وتفوق مدرب فريق دبا حسن العبدولي، على كل من الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، والهولندي آرنو بوينتنويج مدرب الوحدة.