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برناردو سيلفا: هالاند ورونالدو «وجهان لعملة واحدة»!

برناردو سيلفا: هالاند ورونالدو «وجهان لعملة واحدة»!
1 مايو 2023 10:01

أنور إبراهيم (القاهرة)
أبدى النجم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا إعجابه الشديد بالهداف النرويجي إيرلينج هالاند زميله في مانشستر سيتي، وثمّن سرعة اندماجه وتأقلمه مع زملائه في الفريق، ومع أجواء الدوري الإنجليزي «البريميرليج» الرهيب.
وشدد سيلفا في حديث لصحيفة «ديلي ميرور» على أن هذا «الفتى الذهبي» النرويجي «وجه مناسب» تماماً للحصول على جائزة الكرة الذهبية، ليس لكونه لاعباً جيداً وهدافاً لايقارن فقط، وإنما لأنه زميل جيد جداً وتهمه مصلحة الفريق في المقام الأول، ومريح في التعامل داخل الملعب وخارجه.
وقال سيلفا: أتمنى من كل قلبي أن يحصل هالاند على «البالون دور» هذا العام، لأن معنى فوزه بها، أن نفوز كفريق بالدوري الإنجليزي وأيضاً دوري الأبطال «الشامبيونزليج».
وواصل سيلفا إعجابه بهالاند لدرجة أنه شبهه بالأسطورة كريستيانو رونالدو زميله في المنتخب البرتغالي، وقال: إيرلينج وكريستيانو شخصيتان مختلفتان، وهما بالنسبة لي زميلان مختلفان تماماً، ولكنهما عندما يكونا على الأرض الملعب وقريبان من المرمى، تجد كل منهما موجود في المكان المناسب، ولديهما القدرة على التهديف من جميع الزوايا وبمختلف الأوضاع.
وعلق قائلاً: نعم هما متشابهان كثيراً في ذلك، ولديهما «نهم شديد» لتسجيل الأهداف، إنهما «وجهان لعملة واحدة» شعارها «هز شباك المنافسين».
جدير بالذكر أن رونالدو سجل في أفضل مواسمه التهديفية 61 هدفاً في مختلف المسابقات التي لعبها موسم 2014-2015، مع ريال مدريد الإسباني، بينما نجح هالاند هذا الموسم حتى الآن في تسجيل 49 هدفاً في مختلف المسابقات، ومازال أمامه ما لايقل عن 10 مباريات أخرى يلعبها حتى نهاية الموسم، وفي نهايتها يستطيع أن يقترب من هذا الرقم القياسي لرونالدو أو معادلته، وربما تجاوزه أيضاً.
إيرلينج هالاند المولود في 21 يوليو 2000، يواصل التألق مع «البلو مون» وأثبت في أول مواسمه بإنجلترا أنه لاعب استثنائي وفريد في نوعه، إذ أعلن عن نفسه مبكراً، ليكون «السلاح الفتاك» القادم من بلاد «أحفاد الفايكنج» لغزو الدوري الإنجليزي وأوروبا كلها. 

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وبهدفه في مرمى فولهام في الجولة 34 للدوري الإنجليزي، عادل هالاند رقم أندي كول وآلان شيرار كأفضل هداف في الدوري عبر التاريخ خلال موسم واحد، برصيد 34 هدفاً لكل منهم، وإذا ما استمر على هذا المستوى وبنفس هذا الإيقاع في التسجيل، ستكون أمامه فرصة ذهبية للانفراد بالكثيرمن الأرقام القياسية الأخرى.

برناردو سيلفا
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
كريستيانو رونالدو
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