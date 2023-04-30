«أداء» تظفر بناموس «الحول» و«القفاي» ينتزع صدارة «الزمول»

عبدالله عامر (الوثبة)

تواصلت الإثارة والمنافسة القوية، أمس «الأحد»، ولليوم التاسع على التوالي، في فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023» على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقام في نسخته الـ 44، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في عرس سباقات الهجن بعاصمة الميادين في الوثبة بأبوظبي. وأقيمت منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل عبر 24 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم للحول والزمول المحليات والمهجنات، تنافست خلالها المطايا المشاركة على حصد الناموس والجوائز المالية القيمة التي خصصتها اللجنة المنظمة بداية من 400 ألف درهم في الشوطين الأول والثاني و300 ألف درهم في الشوطين التاليين، بينما تراوحت الجوائز المالية للفائزين بالأشواط من الخامس وحتى العاشر ما بين 180 ألف درهم وحتى 150 ألف درهم.

وتركزت الأنظار على منافسات الفترة المسائية القوية، حيث فازت «أداء» لحمد راشد غدير الكتبي بناموس أول الأشواط للحول المحليات وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12.22.04 دقيقة، أما الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات فكان من نصيب «بيشة» المملوكة للقطري ناصر عبد الله أحمد المسند، التي قطعت مسافة الشوط في 12.33.06 دقيقة.

وفي شوطي الزمول المحليات والمهجنات في الفترة المسائية، سيطر «القفاي» للدحبة قنازل حمرور العامري على مجريات الشوط الثالث وأنهى مسافته في 12.45.02 دقيقة، فيما حصد «شاهين» لمحفوظ خميس الجنيبي ناموس الشوط الرابع للمهجنات بتوقيت 12.43.06 دقيقة.

وشهد الشوط الخامس للحول المحليات فوز «رونق» بشعار حمد راشد غدير الكتبي ليضيف الناموس الثاني له في منافسات الحول والزمول، وأنهت مسافة الشوط في 12.30.07 دقيقة، بينما انتزعت «غناضة» لحميد سعيد النيادي ناموس الشوط السادس عن جدارة واستحقاق، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12.35.06 دقيقة، أما الشوط السابع للزمول المحليات فذهب المركز الأول لـ «مرحب» بشعار المخضرم محمد سلطان مرخان الكتبي بتوقيت 12.51.05 دقيقة، فيما أسفرت الأشواط من الثامن وحتى التاسع عن فوز كل من «مكلف» لمحمد بن ذويب العامري، و«زعفرانة» لسعيد عبيد خليفة الحميري، و«حفلة» أحمد عبد الله البوعميم.

وتقام اليوم، منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن المهرجان الكبير، الذي يختتم منافساته يوم الخميس المقبل. وتحضر 8 رموز خلال سن الثنايا لهجن أبناء القبائل اليوم، إذ خصصت اللجنة المنظمة 28 شوطاً لسن الثنايا للجماعة، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، ومثلها في الفترة المسائية التي تشهد التنافس على 8 رموز للثنايا الأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، منها 4 رموز للثنايا من فئة الإنتاج، سواء المحليات أو المهجنات، بخلاف الجوائز المالية الكبيرة التي تتراوح من مليون ونصف درهم في الشوط الأول وحتى 800 ألف درهم للفائزين بالرموز، بينما يحصل أصحاب المراكز التالية على جوائز من 500 ألف وحتى 30 ألف درهم.