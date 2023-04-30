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البرطماني: شوط «العمالقة»  لم يبح بأسرار «السيف» لأبناء القبائل

البرطماني: شوط «العمالقة»  لم يبح بأسرار «السيف» لأبناء القبائل
1 مايو 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)
أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن سباقات الحول والزمول لأبناء القبائل، في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2023» جاءت مقبولة، وبشكل خاص الشوط الأول شوط «العمالقة» الذي لم يبح بأسرار «السيف» لأبناء القبائل، حيث كان من المنتظر أن يعطي ملامح قوية للشعارات المرشحة، لتخطف الناموس في الختام، لكن ذلك لم يحدث، والحدث الأبرز في هذا الشوط كان التوقيت فقط.
وقال البرطماني: شوط الأول «العمالقة» للحول المحليات، فازت به «أداء» بشعار مرغم لحمد راشد بن غدير، حيث نجحت في خطف الشوط بالأداء السهل الممتنع، وبالتوقيت الأفضل 12:22 دقيقة، وكانت الكلمة لـ «بيشة» بشعار ناصر المسند، الذي طارت بشوط المهجنات إلى الدوحة، وفاز «القفاي» بشعار الدحبة بن قنازل بن شحرور العامري بالشوط ، وبينما حصل شعار محفوظ الجنيبي على الشوط الرابع عن طريق «شاهين»، ومجمل الأداء الفني كان مقبولاً، إذا ما استثنينا الشوط الأول صاحب التوقيت الزمني الأفضل، أما في المجمل، فلم يكن هناك ما يحدد المسار فنياً، ويمنح التوقعات لليوم الأخير. وأضاف: اليوم سيكون سباق كأس الكؤوس للثنايا لأبناء القبائل، حيث تنتظر 8 رموز، وهو ما يجعل التوقعات تتجه إلى تنافس مثير ومشوق وحافل بالندية، وهناك شعارات من داخل الدولة وأخرى خليجية تنافس على هذه الرموز.

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