«مياسة» تخطف «النجومية» في «الصباحية»

الوثبة (الاتحاد)

شهدت منافسات أبناء القبائل في الفترة الصباحية، صراعاً قوياً، على مدار 14 شوطاً، 4 منها للإنتاج، و2 للسودانيات.

ومضى الشوط الأول للحول المحليات «إنتاج» لمصلحة «مريفة» المملوكة لمحمد عبدالله بالحب العامري، بزمن قدره 12:29:0 دقيقة، بينما ظهرت «راهية» بشعار حمد سعيد بن مطوع الكتبي، في الشوط الثاني للحول المهجنات «إنتاج»، وحصلت على المركز الأول بتوقيت بلغ 12:27:5 دقيقة.

وجاء «شاهين» المملوك إلى محمد بن طبازة علي العامري، في صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات «إنتاج»، مسجلاً زمناً قدره 12:38:3 دقيقة، وحسم «السيف» لعلي سالم بن سعيد المسافري، الشوط الرابع للزمول المهجنات «إنتاج»، وذلك بتوقيت قدره 12:35:1 دقيقة.

وفازت «ملوح» لسعيد عبيد بن خليفة الحميري، بناموس الشوط الخامس، بتوقيت قدره 12:27:7 دقيقة، وتألقت «مياسة» المملوكة لمبارك العود بن حمد العامري، ونالت ناموس الشوط السادس، بتوقيت وقدره 12:24:6، محققة أفضل توقيت.

وحصل «مفوض» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، على المركز الأول في الشوط السابع، بتوقيت وقدره 12:46:8 دقيقة، واستطاع «العاصوف» لأحمد بن سلطان الحلامي، الفوز في الشوط الثامن، بتوقيت قدره 12:54:9 دقيقة، وحازت «شوق» لمحمد خميس بالصوب الكتبي، على ناموس الشوط التاسع بتوقيت قدره 12:31:8 دقيقة، وسيطرت «سهرة» لمحمد عبدالله بن سبعين المحرمي، على مجريات عاشر الأشواط، بتوقيت قدره 1225:8 دقيقة.

وفي الشوط الحادي عشر، فازت «طرب» المملوكة لأحمد مبارك بن قران المنصوري، بناموس الشوط بتوقيت قدره 12:24:9 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر، كان الناموس من نصيب «دكتورة» لأحمد حميدي بن عبدالله الشامسي، بتوقيت قدره 12:28:2 دقيقة.

وأسفرت نتائج أشواط السودانيات، عن فوز «شعاع» لعبدالمانع حسين بن مانع العجمي، في الشوط الثالث عشر، بتوقيت قدره 13:22:2 دقيقة، وحسم «مهوب» لحامد حمدان الفقيري العنزي، الشوط الرابع عشر لصالحه، بتوقيت قدره 13:01:6 دقيقة.