«أبوظبي 1» وصيف جولة الصين لمونديال زوارق «الفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق زورق السويدي 14 جوناس أندرسون لقب السباق الرئيس للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي أُقيمت في مدينة تشنجتشو الصينية، في حين حل حامل اللقب زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث زورق «الشارقة 12» بقيادة فرديناند زيندبيرجن، وحل رابعاً زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك.

وشهد السباق المثير تفاصيل كثيرة، بدأت منذ الانطلاقة الأولى في تمام العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات، وتصدر أندرسون المنافسة منذ الدورة الأولى مستفيداً من إحرازه للمركز الأول في سباق أفضل زمن، واستطاع شون التقدم للأمام من المركز الرابع حتى الثاني في الدورة الأولى، ومع مرور دورات السباق تمكن زورق «أبوظبي 2» بقيادة راشد القمزي من التقدم للأمام أكثر والوصول للمركز الرابع، ولكن مع التفاف خاطئ لبعض الزوارق تراجع القمزي للمركز السابع، وليستمر السباق حتى الدورة الثامنة والثلاثين والأخيرة كي يرفع العلم الشطرنجي معلناً فوز أندرسون بلقب السباق والمرحلة الثانية من البطولة.

ومع نهاية هذه المرحلة تصدر أندرسون الترتيب العام برصيد 23 نقطة في حين تقدم للأمام زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك للمركز الثاني بـ21 نقطة، بينما تراجع المتصدر السابق البولندي بارتيك مارسازاليك للمركز الثالث بـ20 نقطة، وتقدم شون للمركز الرابع على «زورق أبوظبي 1» بـ17 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة والمقبلة من البطولة في مدينة ماكون الفرنسية في 30 يونيو المقبل، لتكون بداية الجولات الأوروبية للبطولة.

من ناحيته، ثمن ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، النتائج المتميزة لفريق أبوظبي في هذه الجولة.

وقال: لولا الخطأ غير المقصود من أحد الزوارق المشاركة ضد راشد القمزي، لأنهى السباق في المركز الثالث وعلى المنصة، ولكن نثمن أيضاً مشاركته القوية في الجولة بديلاً لثاني القمزي وقدرته على أن يقدم مستوى مميزاً عبر مراحل السباق المختلفة.

وأكد ناصر الظاهري أن البطولة لا تزال في بداية الموسم، وأن أمام فريق أبوظبي فرصة أكبر للمنافسة في الجولات المقبلة، والعودة بقوة للصدارة.