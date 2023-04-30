منتخبنا يواجه مصر في نصف نهائي «عربية سلة الكراسي المتحركة»

دبي (الاتحاد)

استطاع منتخبنا الوطني تأمين مقعده في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة والتي تستضيفها دولة الكويت، وضمان التواجد ضمن الأربعة الأوائل في البطولة، بعد أن فاز على المنتخب اللبناني بنتيجة عريضة 76-21، وبالتفوّق الكاسح خلال الفترات الأربع للمواجهة الأخيرة بالمجموعات.

وشهدت المباراة منذ اللحظة الأولى تفوقاً واضحاً لمنتخبنا الوطني بفضل خبرات ومهارات لاعبي منتخبنا حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 20-3، قبل أن يتسع الفارق لتسع عشرة نقطة في الفترة الثانية التي انتهت 23-4 تأكيداً لتفوّق أبطالنا الذين تمكنوا من إنهاء الفترة الثالثة بنتيجة 20-6 قبل أن يخوضوا الفترة الأخيرة متفوقين بنتيجة 13-2.

وعلى صعيد نتائج المباريات الأخرى في البطولة، فقد تفوق المنتخب الكويتي على منتخب الأردن بنتيجة 61-43 ليؤكد صدارته للمجموعة (B)، كما أكد المنتخب المصري بدوره صدارته للمجموعة (A) عقب الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 76-22، وفي المجموعة نفسها حصد المنتخب المغربي الوصافة عقب الفوز على المنتخب الأردني بنتيجة 86-30.

وطبقاً للنتائج المذكورة يتأهّل منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى المربع الذهبي ليلاقي المنتخب المصري متصدر المجموعة (A) بينما تأهل المنتخب الكويتي مستضيف البطولة ليواجه المنتخب المغربي في الجناح الآخر للدور نصف النهائي.

ويلاقي المنتخب الأردني نظيره اللبناني في مباراة تحديد المركز السابع، بينما يواجه منتخب البحرين المنتخب الفلسطيني لتحديد المركز الخامس في البطولة.

وفي أجواء تغمرها مشاعر الود والإخاء، أقيم حفل عشاء دعا إليه شافي الهاجري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وتخلل الحفل الذي أُقيم على شرف الوفود المشاركة تكريم المشاركين والحكام ولجنة المصنفين، وكذلك تبادل الدروع التذكارية فيما بين الوفود العربيّة المشاركة في البطولة، وحضر من الجانب الإماراتي، إسماعيل المرازيق رئيس بعثة منتخبنا الوطني.