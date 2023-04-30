آدم ييتس يتألق بفوز ثنائي في طواف روماندي

أبوظبي (الاتحاد)

بعد الفوز بسباق الزمن من قبل خوان أيوسو، جاء الدور على آدم ييتس للفوز في صنرايز، حيث تقدم في السباق الممتد على طول 161.6 كم من سيون وصولاً إلى القمة في ثيون 2000، وهو الفوز الثاني والعشرين لفريق الإمارات للدراجات في عام 2023.

كما أصبح الدراج البريطاني أيضاً القائد الجديد للسباق، وذلك بعدما جرت المرحلة الرابعة في ظل ظروف جوية سيئة، حيث قاد عملية الانطلاق عشرة من الدراجين، ثم تراجعت جهودهم في الصعود النهائي البالغ 20.9 كم بنسبة صعود 7.6%.

انفصل خوان أيوسو قائد التصنيف العام من المجموعة الرئيسية على بعد 8 كم حتى نقطة النهاية، لكن فريق الإمارات تمكن من الاعتماد على رافال ماجكا وآدم ييتس، فهاجم الدراج الإنجليزي على بعد 4.6 كم من نقطة النهاية، ولم يتمكن أحد من منعه من الفوز بمرحلتين بالإضافة إلى قميص القيادة. ذهب المركز الثاني إلى ثيبوت بينوت (من فريق جروباما-إف دي جيه) بفارق 7 ثوانٍ وذهب المركز الثالث إلى داميانو كاروسو (من فريق البحرين فيكتوريوس)، وذلك بفارق 19 ثانية، وحصل ماجكا على المركز الحادي عشر بفارق 54 ثانية.

وفي التصنيف العام، تفوق ييتس على ماتيو يورجنسن (من فريق موفيستار) بفارق 19 ثانية، بينما جاء ماجكا في المركز الثامن بفارق دقيقة و47 ثانية. وفي تصريح له قال ييتس: «أنا سعيد جداً، نظراً للأداء الجيد الذي قدمه الفريق، وقد علمنا منذ البداية أن أيوسو سيظل يحاول للحفاظ على القميص لأطول فترة ممكنة وساعدناه في ذلك، ثم أعطاني خوان الضوء الأخضر لتحقيق الفوز، ولذا حاولت وضغطت بقوة حتى خط النهاية، وكان من المهم بالنسبة لي أن أحقق الفوز خاصة بعد الحظ السيئ في السباقات الأخيرة، حيث تعرضت لتصادم كبير في كاتالونيا واستغرقت بعض الوقت للتعافي والآن أنا هنا للاحتفال بهذا النجاح الرائع».