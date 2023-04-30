لوريان يهزم سان جيرمان في «عقر داره»

موناكو (أ ف ب)

تعرض باريس سان جيرمان المنقوص بعد طرد مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي لخسارة مذلة على ملعبه «حديقة الأمراء» أمام لوريان 1-3، اليوم في المرحلة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولعب سان جيرمان معظم المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى حكيمي بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الخامسة بعد خطأ على رومين فافر، قبل أن يتحصل على الثانية ويطرد في الدقيقة 20 بعد خطأ ثانٍ على الكاميروني دارلين يونجوا.

ومُني سان جيرمان المتصدر بخسارته الأولى بعد 3 انتصارات توالياً والسادسة له هذا الموسم، والثالثة في عقر داره، لكنه رغم ذلك حافظ على فارق الثماني نقاط بينه وبين مطارده المباشر مارسيليا الذي يلعب لاحقاً أمام أوكسير في ختام منافسات هذه الأمسية (75 مقابل 67).

كما يتقدم نادي العاصمة بفارق 9 نقاط عن لنس الثالث الذي يلعب الثلاثاء مع تولوز.

تقدم لوريان عبر إنزو لو فيه (15)، وعادل سان جيرمان بفضل كيليان مبابي الذي استفاد من خطأ فادح من الحارس السويسري إيفون مفوجو، الذي قام بوضع الكرة على الأرض وثبتها على الرغم من عدم إطلاق الحكم صفارته، فاستفاد المهاجم الدولي الفرنسي لينقض عليها ويحولها في الشباك (29).

ورفع مبابي رصيده في صدارة الهدافين إلى 23 هدفاً، بفارق هدفين عن الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل.

وأضاف لوريان الثاني عبر مدافعه الكاميروني يونجوا (39)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لآمال المتصدر بالعودة بهدف ثالث من البديل السنغالي بامبا ديينج (89).

وهي المرة الأولى منذ عام 1989 تهتز فيها شباك سان جرمان على ملعبه للمرة الثامنة توالياً.

وألحق مونبلييه خسارة مذلة بمضيفه موناكو 4-0، فبات المركز الرابع لفريق الإمارة مهدداً من ليل البعيد عنه بفارق نقطتين فقط.

وتواصل تراجع موناكو في الآونة الأخيرة، ليصبح على بعد 14 نقطة من باريس سان جيرمان المتصدر الذي يستقبل لوريان في وقت لاحق، علماً ان ليل يزور استاد لويس الثاني بعد أسبوعين.

في المقابل، ومنذ عودة المدرب ميشال دير زاكاريان، ارتقى مونبلييه من المراكز المهدّدة بالهبوط إلى الثاني عشر الدافئ، إذ نال 23 نقطة في 11 مباراة.

وبعد سقوط مذل على أرض لنس الأسبوع الماضي لوسام بن يدر ورفاقه، جاءت الغلة رباعية هذه المرة حملت توقيع أرنو نوردان (28 و72)، فيتو ماواسا (65)، والإنكليزي ستيفي مافيديدي (79).

وهبط أنجيه متذيل الترتيب إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام مضيفه رين 1-4.

ورفع رين رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أنجيه الذي مُني بخسارته الـ 25 هذا الموسم عند 14 نقطة.

وفاز كليرمون فيران على ضيفه رينس 1-0، ونيس على مضيفه تروا بالنتيجة ذاتها.

وتختتم منافسات المرحلة الأربعاء بلقاء بريست مع نانت.