بني ياس بطل كأس رئيس الدولة للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



تُوج بني ياس بطلاً لكأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، بفوزه على العين 3 - صفر، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، في ختام منافسات موسم 2022 - 2023.

وشهد مراسم التتويج، محمد خليفة النعيمي عضو إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونواب رئيس اتحاد الطائرة أسامة قرقاش، جمال المطروشي، وعبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، وناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وحميد محمد بولاحج الرميثي رئيس شركة الألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفرض «السماوي» أفضليته في النهائي أمام «الزعيم» في الأشواط «25- 23، 25- 15، 27- 29، 25- 15»، لينهي صيام 15 موسماً عن التتويج بـ «أغلى البطولات»، منذ لقبه الوحيد موسم 2006- 2007، ويحرم في المقابل العين من التتويج بلقبه الثامن في البطولة، والأول منذ آخر تتويج 2017- 2018.

وأكد بني ياس بفضل التتويج بـ «اللقب الأغلى» أفضليته المطلقة في الموسم الحالي، والذي احتفل فيه بـ «ثلاثية» تاريخية، بعدما أضاف كأس رئيس الدولة إلى رصيد ألقابه، بعد حصوله على لقبي الدوري، وكأس السوبر على التوالي، فيما خرج «الزعيم» خالي الوفاض، مقابل تتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة، على حساب شباب الأهلي.