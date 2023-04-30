الإثنين 1 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بني ياس بطل كأس رئيس الدولة للطائرة

بني ياس بطل كأس رئيس الدولة للطائرة
30 ابريل 2023 21:17

 
معتصم عبدالله (دبي)


تُوج بني ياس بطلاً لكأس رئيس الدولة للكرة الطائرة، بفوزه على العين 3 - صفر، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، في ختام منافسات موسم 2022 - 2023.

أخبار ذات صلة
انطلاق اجتماعات الاتحادات العربية لـ«التزلج المدولب» في العين
سلطان بن حمدان بن زايد يتوج العين بدوري الشباب

وشهد مراسم التتويج، محمد خليفة النعيمي عضو إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونواب رئيس اتحاد الطائرة أسامة قرقاش، جمال المطروشي، وعبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، وناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وحميد محمد بولاحج الرميثي رئيس شركة الألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس الإدارة.
وفرض «السماوي» أفضليته في النهائي أمام «الزعيم» في الأشواط «25- 23، 25- 15، 27- 29، 25- 15»، لينهي صيام 15 موسماً عن التتويج بـ «أغلى البطولات»، منذ لقبه الوحيد موسم 2006- 2007، ويحرم في المقابل العين من التتويج بلقبه الثامن في البطولة، والأول منذ آخر تتويج 2017- 2018.
وأكد بني ياس بفضل التتويج بـ «اللقب الأغلى» أفضليته المطلقة في الموسم الحالي، والذي احتفل فيه بـ «ثلاثية» تاريخية، بعدما أضاف كأس رئيس الدولة إلى رصيد ألقابه، بعد حصوله على لقبي الدوري، وكأس السوبر على التوالي، فيما خرج «الزعيم» خالي الوفاض، مقابل تتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة، على حساب شباب الأهلي.

 

كأس رئيس الدولة
الكرة الطائرة
بني ياس
العين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما
الرياضي
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما
اليوم 13:30
سلطة دبي البحرية تصدر التعليمات رقم (1) بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
الاقتصادي
سلطة دبي البحرية تصدر تعليمات بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
اليوم 13:27
عاشق برشلونة يتفوق في سباق دبي للجولف
الرياضي
عاشق برشلونة يتفوق في سباق دبي للجولف
اليوم 13:27
أرشيفية
الاقتصادي
انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©