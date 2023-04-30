الإثنين 1 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دبا الحصن والإمارات يواصلان صراع «الوصافة» في «الأولى»

دبا الحصن والإمارات يواصلان صراع «الوصافة» في «الأولى»
30 ابريل 2023 20:41

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«سباق ثلاثي» على الصعود والهبوط في دوري «الأولى»
الإمارات.. سجل حافل في حماية العمال


واصل دبا الحصن والإمارات السباق المحتدم على «وصافة» دوري الدرجة الأولى، بفوز الأول أمام الحمرية 3-0، وتفوق «الصقور» على الذيد 4-0، في ختام «الجولة 31»، والتي شهدت خروج مصفوت «الرابع» من سباق المنافسة على الصعود رسمياً، بخسارته أمام جلف أف سي 0-2، وفوز الفجيرة أمام مسافي 0-1.
وتمسك دبا الحصن بوصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى «63 نقطة»، بتغلبه على مضيفه الحمرية «السادس» بثلاثية، وافتتح محمد المربوعي التسجيل للضيوف من رأسية في الدقيقة 22، وأضاف جيلما دا سيلفا الهدف الثاني، بعدما تابع كرة داخل المنطقة في الدقيقة 60، وأكد جون إيفرسون على تفوق فريقه بالهدف الثالث من ضربة حرة في الدقيقة 93.
في المقابل، واصل الإمارات «الثالث» مطاردة دبا الحصن، بفوزه العريض أمام مضيفه الذيد بـ «رباعية»، ليرفع رصيده إلى «62 نقطة» في مركزه الثالث، وانتظر «الصقور» حتى الشوط الثاني، لينجحوا في تسجيل أربعة أهداف بواسطة واندرسون كوستا «ثنائية» في الدقيقتين 55 و88، والهداف دياجو دا سيلفا في الدقيقة 63، ودارلنجتون من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 85.
وخرج مصفوت «الرابع» من سباق المنافسة على الصعود، بخسارته أمام ضيفه جلف أف سي «الثالث عشر» بهدفي محمد ديوب في الدقيقة 63، و«البديل» علاء محمد في الدقيقة 95، وتجمد رصيد مصفوت «الرابع» في 49 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه الإمارات «الثالث»، مع بقاء ثلاث جولات على الختام.
وتشهد الجولات الثلاث المتبقية في «دوري الأولى» استمرار السباق المثير لحسم الصعود، حيث يلتقي حتا «المتصدر» بـ 68 نقطة فرق الرمس، فرسان هسبانيا، سيتي على التوالي، فيما يلعب دبا الحصن «الوصيف» بـ 63 نقطة في مواجهة مسافي، مصفوت، الذيد، ويلتقي الإمارات «الثالث» بـ 62 نقطة مع العربي، الرمس، فرسان هسبانيا.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الإمارات
مصفوت
حتا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما
الرياضي
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما
اليوم 13:30
سلطة دبي البحرية تصدر التعليمات رقم (1) بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
الاقتصادي
سلطة دبي البحرية تصدر تعليمات بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في الإمارة
اليوم 13:27
عاشق برشلونة يتفوق في سباق دبي للجولف
الرياضي
عاشق برشلونة يتفوق في سباق دبي للجولف
اليوم 13:27
أرشيفية
الاقتصادي
انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©