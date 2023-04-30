دبا الحصن والإمارات يواصلان صراع «الوصافة» في «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



واصل دبا الحصن والإمارات السباق المحتدم على «وصافة» دوري الدرجة الأولى، بفوز الأول أمام الحمرية 3-0، وتفوق «الصقور» على الذيد 4-0، في ختام «الجولة 31»، والتي شهدت خروج مصفوت «الرابع» من سباق المنافسة على الصعود رسمياً، بخسارته أمام جلف أف سي 0-2، وفوز الفجيرة أمام مسافي 0-1.

وتمسك دبا الحصن بوصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى «63 نقطة»، بتغلبه على مضيفه الحمرية «السادس» بثلاثية، وافتتح محمد المربوعي التسجيل للضيوف من رأسية في الدقيقة 22، وأضاف جيلما دا سيلفا الهدف الثاني، بعدما تابع كرة داخل المنطقة في الدقيقة 60، وأكد جون إيفرسون على تفوق فريقه بالهدف الثالث من ضربة حرة في الدقيقة 93.

في المقابل، واصل الإمارات «الثالث» مطاردة دبا الحصن، بفوزه العريض أمام مضيفه الذيد بـ «رباعية»، ليرفع رصيده إلى «62 نقطة» في مركزه الثالث، وانتظر «الصقور» حتى الشوط الثاني، لينجحوا في تسجيل أربعة أهداف بواسطة واندرسون كوستا «ثنائية» في الدقيقتين 55 و88، والهداف دياجو دا سيلفا في الدقيقة 63، ودارلنجتون من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 85.

وخرج مصفوت «الرابع» من سباق المنافسة على الصعود، بخسارته أمام ضيفه جلف أف سي «الثالث عشر» بهدفي محمد ديوب في الدقيقة 63، و«البديل» علاء محمد في الدقيقة 95، وتجمد رصيد مصفوت «الرابع» في 49 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه الإمارات «الثالث»، مع بقاء ثلاث جولات على الختام.

وتشهد الجولات الثلاث المتبقية في «دوري الأولى» استمرار السباق المثير لحسم الصعود، حيث يلتقي حتا «المتصدر» بـ 68 نقطة فرق الرمس، فرسان هسبانيا، سيتي على التوالي، فيما يلعب دبا الحصن «الوصيف» بـ 63 نقطة في مواجهة مسافي، مصفوت، الذيد، ويلتقي الإمارات «الثالث» بـ 62 نقطة مع العربي، الرمس، فرسان هسبانيا.