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الرياضي

«السيتي» ينقض على قمة «البريميرليج»

«السيتي» ينقض على قمة «البريميرليج»
30 ابريل 2023 19:33

لندن ( رويترز)

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هالاند يعادل الرقم القياسي لـ«أهداف الموسم الواحد»

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ فبراير، ووصل الهداف إرلينج هالاند إلى رقم قياسي جديد، خلال الفوز 2-1 على فولهام.
واحتاج هالاند إلى ثلاث دقائق فقط لمعادلة رقم قياسي، وتسجيل هدفه 34 في الدوري الإنجليزي، خلال موسمه الأول «المذهل» في إنجلترا، حيث نفذ المهاجم النرويجي ضربة جزاء بنجاح.
وعادل هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، والذي يحمله آلان شيرر وآندي كول.
وأدرك كارلوس فينيسيوس التعادل لفولهام صاحب الأرض في الدقيقة 15، قبل أن يرد السيتي بصناعة أكثر من فرصة خطيرة.
وسدد جاك جريليش كرة ارتدت من العارضة، قبل أن يطلق خوليان ألفاريز تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في شباك بيرند لينو.
عانى «السيتي» بعض اللحظات الصعبة في الشوط الثاني، لكنه خرج في النهاية بفوزه الثامن على التوالي في الدوري، ليقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب.
وأصبح رصيد «السيتي» 76 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي تراجع إلى المركز الثاني، ولدى «السيتي» مباراة واحدة مؤجلة، وبقي فولهام في المركز العاشر.

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