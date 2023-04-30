نابولي يؤجل التتويج بـ «الكالشيو»!

نابولي (أ ف ب)

أهدر نابولي فرصة حسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 33 عاماً، بتعادله مع ضيفه ساليرنيتانا 1-1 في منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

واحتاج نابولي الذي يحلّق في صدارة جدول ترتيب الدوري إلى الفوز، بعد خسارة مطارده المباشر لاتسيو أمام مضيفه الإنتر 1-3، ليحقق لقبه الثالث في «الكالشيو»، قبل ست مراحل من اختتام الموسم، لكن تسديدة رائعة من لاعب ساليرنيتانا السنغالي بولاي ديا في الشباك «84»، أجّلت تتويج نابولي الذي كان متقدماً بهدف الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا «62».