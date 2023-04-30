الشارقة يُتوج بدوري التايكواندو



الشارقة (وام)



تُوج الشارقة بالمركز الأول في دوري التايكواندو المخصصة لفئتي الأشبال والناشئين، والتي استضافتها صالة مدرسة الأندلس بالشارقة بمشاركة 126 لاعباً ولاعبة.

وشارك ملك بساط التايكواندو بـ 20 لاعباً من الفئتين، نجحوا جميعاً من الفوز في جميع النزالات التي خاضوها وحصدوا كأسين، فيما حصلت بطلات الملك من الزهرات والناشئات على كأس المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة أندية الشارقة والفجيرة واتحاد كلباء والشارقة للدفاع عن النفس ونادي مليحة وجرت البطولة، وسط أجواء حماسية، وشهدت تنافساً محتدماً بين اللاعبين ليرجح أبطال الملك كفتهم في البطولة.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية بالنتيجة التي حققها ناشئو وأشبال «الملك» في البطولة بقيادة المدرب الوطني عبدالله حاتم، لافتاً إلى أنها غير مستغربة من فريق التايكواندو الذي عودنا دائماً على صعود منصات التتويج.

وأوضح أن أهداف النادي هي المحافظة على استمرارية النجاح بالعمل المتواصل، بدءاً من الفئات السنية، والتي هي أساس الفرق مستقبلاً، مشيراً إلى أن تتويج النادي بكأسي الفئتين، هو برهان على أن النادي يمتلك ركيزة متميزة من اللاعبين القادمين.

وأكد أن الاهتمام الذي نجده من مجلس الشارقة الرياضي ومجلس الإدارة، يجعلنا في إدارة الألعاب الفردية نضاعف المجهود لتوفير جميع احتياجات الفرق، وتجهيزها بأفضل صورة، لوضعها في أتم الجاهزية قبل نهاية الموسم الذي حققنا فيه عدداً من الإنجازات، ونأمل أن نوفق في إضافة المزيد.