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هالاند يعادل الرقم القياسي لـ«أهداف الموسم الواحد»

هالاند يعادل الرقم القياسي لـ«أهداف الموسم الواحد»
30 ابريل 2023 18:34

لندن (أ ف ب)
عادل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج»، والبالغ 34 هدفاً، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام اليوم في المرحلة 34.
وترجم هالاند (22 عاماً) ركلة جزاء لحامل اللقب في الدقيقة الثالثة على ملعب كريفن كوتيدج، ليتساوى مع الرقم المسجل باسم الهدافين السابقين آلان شيرر وآندي كول، رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً في 30 مباراة.
وسجل شيرر 34 هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.
وكان الهدف الخمسون لهالاند أيضاً في مختلف المسابقات، منذ توقيعه الصيف الماضي من بروسيا دورتموند الالماني، متفوقاً بفارق 21 هدفاً عن أي لاعب آخر في البريميرليج هذا الموسم، وأكثر من سبعة أندية مجتمعة في مختلف المسابقات.
 

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إيرلينج هالاند
فولهام
الدوري الإنجليزي
آلان شيرر
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