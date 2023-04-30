جوفيا بطل «تحدي أبوظبي للجولف»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج البرتغالي ريكاردو جوفيا بلقب النسخة الأولى من بطولة تحدي أبوظبي للجولف التي اختتمت اليوم في نادي أبوظبي للجولف، بعد منافسة قوية بين 156 لاعباً من نجوم العالم، ولاعبي منتخبنا الوطني، والمقيمين في الدولة في البطولة التي تُقام ضمن «روزنامة» جولة التحدي العالمية للجولف.

وقام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، بتسليم الكأس إلى جويفا، بحضور اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وخلفان الكعبي مالك نادي أبوظبي للجولف، وتوم فيليبس رئيس عمليات الشرق الأوسط لمجموعة الجولة الأوروبية.



وحقق جويفا الفوز بطريقة دراماتيكية، بعدما سجل 66 ضربة، بواقع 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، ليتقدم نحو المركز الأول بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، في ختام أنيق ومثير للحدث، خصوصاً أن «البرتغالي» استهل الجولة الأخيرة متأخراً بفارق أربع ضربات عن المتصدرين.

وعبر جويفا الذي سبق أن تصدر ترتيب جولة التحدي في عام 2015، عن سعادته بإعادة اكتشاف مستواه في أبوظبي، وقال: «كان يوماً مجنوناً، لم أشعر بأنني قدمت أفضل مستوياتي عند ضربة البداية، لكن بعد ذلك وجدت الإيقاع اللازم للتقدم، وفق الاستراتيجية التي وضعتها، من أجل أن تكون النهاية جيدة للغاية».

وتتواصل منافسات جولة التحدي في أبوظبي، مع إقامة بطولة تحدي الإمارات، في نادي شاطئ السعديات للجولف من 4 إلى 7 مايو الجاري، مع استضافة أبوظبي حدثين متتاليين. في أول عودة للجولة إلى الإمارات منذ عام 2018، بفضل الشراكة بين اتحاد الجولف ومجموعة الجولة الأوروبية، التي منحت الاتحاد 30 بطاقة مشاركة، أتاحت الفرصة لعدد من لاعبينا للمشاركة والمنافسة ضد نخبة من نجوم العالم.

وشارك في البطولة عددٌ من أبرز لاعبينا الذين قدموا مستويات طيبة، وهم أحمد سكيك، محمد سكيك، خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، راشد النقبي، وأول لاعب جولف محترف إماراتي أحمد المشرخ.

تشكل جولة التحدي بوابة من أجل الصعود إلى جولة دي بي ورلد، وتقام منافسات جولة التحدي تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، حيث تقام البطولة الختامية في بالما دي مايوركا في إسبانيا خلال نوفمبر المقبل، وتشمل «روزنامة» الموسم الذي انطلق في فبراير الماضي بطولات في دول مثل هولندا، التشيك، فرنسا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، إيرلندا، بريطانيا، اسكتلندا، فنلندا، السويد، البرتغال، جنوب أفريقيا والهند.

يذكر أن قائمة الرعاة للبطولة، تضم أيضاً أرينا، فينيكس كابيتال والليث.