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الرياضي

بيريز بطل «فورمولا-1» في أذربيجان

بيريز بطل «فورمولا-1» في أذربيجان
30 ابريل 2023 17:28

باكو (د ب أ) 

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توج سيرجيو بيريز سائق فريق «ريد بول» بلقب بسباق الجائزة الكبرى الذي أقيم اليوم في أذربيجان ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقاً على ماكس فيرستابن زميله بالفريق.
وواصل فريق ريد بول بذلك هيمنته في الموسم الحالي، حيث حقق المكسيكي بيريز اليوم الفوز الثاني له هذا الموسم مقابل فوزين لزميله فيرستابن خلال أربعة سباقات أقيمت حتى الآن من إجمالي 23 سباقاً في بطولة العالم هذا الموسم.
واعتلى تشارلز لوكلير سائق فيراري، المنصة للمرة الأولى هذا الموسم حيث أنهى السباق قي المركز الثالث، وتلاه الإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتين في المركز الرابع وكارلوس ساينز سائق فيراري الآخر في المركز الخامس.

فورمولا 1
أذربيجان
ريد بول
ماكس فيرستابين
سيرجيو بيريز
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