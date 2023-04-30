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الرياضي

«نمر» لـ «ياس» يطارد لقب «بري منجز» في داكس

«نمر» لـ «ياس» يطارد لقب «بري منجز» في داكس
30 ابريل 2023 15:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض خيول ياس لإدارة السباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، عصر الاثنين، تحدي سباق «بري منجز» لمسافة 1400، البالغ جائزته 14 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، وسط مشاركة نخبة من الخيول بمضمار داكس، معقل سباقات الخيول العربية في فرنسا.
ويمثل «ياس لإدارة السباقات» المهر الناشئ «نمر» المنحدر من نسل «جالود الخالدية»، وأمه الفرس المنجبة «جيزكا»، ويشرف على «نمر» البالغ من العمر أربع سنوات، المدرب دايمين فاتريجانت، ويقوده الفارس فابريس فيرون، وهو يشارك للمرة الأولى في السباقات.
وينافس في السباق «دنيا» لفوزي بوعلام، بإشراف المالك نفسه، وقيادة مايكل فورست، و«المويجعي» لعون العيدروس، بإشراف كي بيلشون، وقيادة اليخاندرو كورتيز فال، و«جيت دو فاوست» لجيرارد لاريو، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون.
ويعد «منجز» ابن «كسبروي»، أحد أشهر الخيول العربية الأصيلة في العالم، والفحل الرائد في فرنسا، حيث نفق عن عمر يناهز 19 عاماً في عام 2020، وتم إطلاق السباق تخليداً لذكراه، وتم تربيته في فرنسا بواسطة مزرعة الوثبة في نورماندي بفرنسا العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهو ثاني مهر تنجبه الأسطورة «العنود» الفائزة بـ 37 سباقاً، وله تأثير كبير على صناعة الخيول العربية الأصيلة.
من بين أبناء منجز، هناك كل من «حيان» بطل دبي كحيلة كلاسيك والفائز بسباقات عدة في الفئة الأولى، و«رازق»، و«مشرع»، و«بندار»، و«المأمون دو مونلو»، و«جاسكو دو كايرو»، الذين كانوا أبطالاً لخيول السباق، ويقودون الآن إنتاج الخيول في جميع أنحاء العالم.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
خيول ياس
فرنسا
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