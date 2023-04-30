«المحترفين» تناقش مبادرات تطوير «دورينا»



معتز الشامي (دبي)



تنظم رابطة المحترفين «النسخة الثانية» لمنتدى تطوير الدوري، والتي يومي الأحد والاثنين من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، بفندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال» في أبوظبي، وتسعى «رابطة المحترفين» من خلال المنتدى السنوي للارتقاء بمنظومة العمل، وترجمة المبادرات إلى خطط مستقبلية تسهم في «نقلة شاملة» لكرة الإمارات.

ويشارك في المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف إثراء الجوانب التنظيمية والتطويرية في «دورينا»، سواء فنياً أو تسويقياً أو قانونياً، وتضم القائمة نخبة من أصحاب الاختصاص من «الفيفا» و«اليويفا» الاتحاد الآسيوي، بجانب محاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، وممثلي الأندية المحترفة وسائل الإعلام، ويهدف المنتدى إلى دراسة الجوانب الفنية والتجارية والتطويرية، لمختلف مسابقات رابطة المحترفين، وتطوير الأندية في مجالات الاستدامة المنشآت والتسويق.

وتشمل قائمة المتحدثين النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق، والحاصل مع منتخب بلاده على كأس العالم 2010، وأمم أوروبا في «نسختي 2008- 2012»، إضافة إلى 32 لقباً مع برشلونة.

ويشهد المنتدى مشاركة شين مان جيل الأمين العام المساعد في الاتحاد الآسيوي، وبينوا باسكويه المحكم لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والحاصل على الماجستير في قانون الرياضة الدولي، ومستشار ومدير الشؤون القانونية للاتحاد الآسيوي، ونائب أمين اللجنة التأديبية ولجنة الأخلاقيات، إلى جانب إليوت آرثر الخبير في سياسة الاستدامة في كرة القدم، وديفيد كوك الرئيس التنفيذي الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي دونفرملين الاسكتلندي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نوتنجهام فورست الإنجليزي، مترجماً رصيد خبراته التي تمتد إلى 20 عاماً في مجال كرة القدم في مناصب رفيعة في أوروبا والشرق الأوسط، ومن بينها الإشراف في مجموعة سيتي لكرة القدم.

وشهدت الأشهر الخمسة الماضية، عملاً مكثفاً على الأرض وزيارات ميدانية لجميع الأندية، بمشاركة فريق عمل «رابطة المحترفين»، بالإضافة إلى بيوت الخبرة العالمية التي تم تكليفها ببحث سبل تطوير الدوري بمختلف الجوانب، فنياً وتسويقياً وتجارياً وقانونياً، للوقوف على التحديات ونقاط الضعف والقوة في العمل الاحترافي المطبق في الأندية، وعلمت «الاتحاد» أن «رابطة المحترفين» تعاقدت مع الإنجليزي جاريث جينينجز في منصب المدير الفني، للاهتمام بتطوير الجوانب الفنية لمسابقات المحترفين، والمتابعة المستمرة للدوري ومخرجاته فنياً على وجه التحديد.

ويطرح المنتدى نقاط عدة للنقاش، أهمها تقييم تجربة اللاعب المقيم سلبياتها وإيجابياتها، وتقديم حلول لزيادة فاعليتها بشكل أفضل، عبر الاطلاع على التجارب الخارجية الأنجح، بالإضافة إلى عدد اللاعبين الأجانب، وآلية التعاقدات مع الأجنبي.

ويخضع دوري تحت 21 سنة للتقييم، لمعرفة أبرز الممارسات فيه، وما إذا كان يجب رفع سن لاعبيه، أو السماح للاعبي الفريق الأول بالمشاركة في مبارياته وعددهم، أو تحويله إلى المشاركة في دوري الأولى، لزيادة القدرات الفنية للاعبيه، وغيرها من المبادرات التي سيكون للخبراء رأي فيها، ويتم عرضها خلال المؤتمر قبل إعلان التوصيات.