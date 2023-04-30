«شرطة أبوظبي» تشارك في «سباق دلما التاريخي»



أبوظبي (الاتحاد)



تشارك شرطة أبوظبي في فعاليات النسخة السادسة لمهرجان سباق دلما التاريخي، والذي يقام حتى 7 مايو الجاري، في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وأكد العميد محمد حمدان المنظري، نائب مدير الشؤون الإدارية والعمليات في مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، حرص المديرية والجهات الشرطية المختلفة على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار وتوفير الخدمات كافة التي تعزز رضاهم وإسعادهم.

وأوضح أن المشاركة تأتي ضمن رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، لافتاً إلى الاهتمام المستمر بتعزيز التواصل مع المجتمع في المهرجانات والفعاليات المقامة في أبوظبي، للتعريف بالخدمات وأفضل الممارسات التطويرية.